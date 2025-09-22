غروسي: المفاوضات النووية مع إيران تمر "بمرحلة صعبة"

أعلن مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن المفاوضات مع ايران حول برنامجها النووي تمر "بمرحلة صعبة"، لكنه اعتبر، على هامش الجمعية العامة للامم المتحدة، أن التوصل الى حل دبلوماسي لا يزال ممكنا.



وقال رافايل غروسي لوكالة فرانس برس: "من المؤكد انها مرحلة صعبة جدا"، وذلك بعدما هددت طهران السبت بتعليق تعاونها مع الوكالة الاممية في حال إعادة فرض العقوبات عليها.



وأكد أن المهم هو استمرار التواصل، لافتا الى أنه يعتزم لقاء وزير الخارجية الايراني الاثنين.

