واشنطن تتعهد الدفاع عن "كل شبر من أراضي الناتو" في مواجهة الانتهاكات الجوية الروسية

تعهّد مندوب واشنطن الجديد لدى الأمم المتحدة مايك والتز "الدفاع عن كل شبر من أراضي الناتو" في خطاب ألقاه أثناء اجتماع طارئ لبحث خرق مقاتلات روسية المجال الجوي لإستونيا.



وقال والتز: "كما قلنا قبل تسعة أيام، تقف الولايات المتحدة إلى جانب حلفائنا في الناتو في مواجهة هذه الانتهاكات للمجال الجوي".



وأكد أن الولايات المتحدة ستدافع مع حلفائها عن "كل شبر من أراضي الناتو".



