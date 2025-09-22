البيت الأبيض: ترامب يعتبر الاعتراف بدولة فلسطين "مكافأة لحماس"

الوكالة الوطنية للإعلام: الطائرات المسيرة الإسرائيلية تواصل التحليق بشكل متواصل في أجواء منطقة مرجعيون حيث لا تغادر الأجواء منذ أيام وتسجل تحليقًا كثيفًا على مدار الساعات الـ24 من دون إنقطاع

السابق