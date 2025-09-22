الرئيس التركي: يجب وقف إطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة

الخولي: إقرار قانون منع تحويل الأموال إلى السوريين واجب وطنيّ بعد فشل خطة العودة الطوعية

الخولي: إقرار قانون منع تحويل الأموال إلى السوريين واجب وطنيّ بعد فشل خطة العودة الطوعية

التحكم المروريّ: قطع السير من تقاطع الاسكوا في اتجاه ساحة رياض الصلح من بعض المحتجين وتحويله في اتجاه الطرق المجاورة