الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الرئيس البرتغالي: ملتزمون بتحقيق السلام في الشرق الأوسط

آخر الأخبار
2025-09-22 | 16:33
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الرئيس البرتغالي: ملتزمون بتحقيق السلام في الشرق الأوسط
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
الرئيس البرتغالي: ملتزمون بتحقيق السلام في الشرق الأوسط

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

البرتغالي:

ملتزمون

بتحقيق

السلام

الشرق

الأوسط

LBCI التالي
الخولي: إقرار قانون منع تحويل الأموال إلى السوريين واجب وطنيّ بعد فشل خطة العودة الطوعية
التحكم المروريّ: قطع السير من تقاطع الاسكوا في اتجاه ساحة رياض الصلح من بعض المحتجين وتحويله في اتجاه الطرق المجاورة
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
05:58

الحريري شاكراً السعودية وفرنسا: مبروك للشعب الفلسطيني يوم الاعتراف التاريخي

LBCI
أخبار دولية
05:57

أميركا تمنع وفد إيران المشارك في اجتماعات الأمم المتحدة من التسوق في نيويورك

LBCI
أخبار لبنان
05:50

دريان نعى المفتي العام للمملكة العربية السعودية: كان نجما ساطعا في سماء العلماء

LBCI
أخبار لبنان
05:45

الرئيس عون أبرق الى الملك السعودي وولي العهد مهنئا باليوم الوطني للمملكة: لبنان حريص على تعزيز علاقاتنا الثنائية

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
05:17

المدير العام لوزارة الصحة الفلسطينية بغزة لـ"الجزيرة": الاحتلال استهدف 38 مستشفى في القطاع منذ بداية حربه

LBCI
آخر الأخبار
05:17

المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية: اليورانيوم المخصب بنسبة 60% ما زال مدفونا تحت الأنقاض ولا يمكن الوصول إليه

LBCI
آخر الأخبار
04:24

الديوان الملكي السعودي: وفاة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ المفتي العام للمملكة ورئيس هيئة كبار العلماء

LBCI
آخر الأخبار
03:43

المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية: هدف زيارة بزشكيان التأكيد أننا نؤمن بالحوار وبمتابعة المسارات الدبلوماسية

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
03:11

وزارة الصحة في غزة: أيام قليلة تفصلنا عن توقف المستشفيات نتيجة نفاد الوقود

LBCI
رياضة
04:47

من "الساخر المراوغ" إلى ملك الكرة الذهبية... ديمبيليه يكتب قصة النجاح

LBCI
أخبار لبنان
04:35

تقرير بشأن تطبيق أحكام تعويض نهاية الخدمة في حالات التوظيف المتعدد

LBCI
منوعات
2025-09-21

إليكم اسم الفائز بجائزة "الـPodcast المتميّز" في موركس دور 2025

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
16:26

وزيرا الصحة والإعلام زارا الأم الناجية من غارة بنت جبيل

LBCI
أخبار دولية
16:03

وزير الخارجية السعودي يدعو كل الدول الى الاعتراف بدولة فلسطين

LBCI
أخبار دولية
15:42

ماكرون: فرنسا تعترف اليوم بدولة فلسطين

LBCI
أخبار لبنان
14:29

التقدمي الاشتراكي يعلن إطلاق ٢٤ معتقلا من السويداء... وهذا ما قاله خضر غضبان للـLBCI

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:55

في نيويورك... إطلالة هي الأولى لرئيس سوري من على منبر الأمم المتحدة منذ 58 عاماً

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

إسرائيل تترقب نتائج مؤتمر حل الدولتين... ونتنياهو يهدد بحروب جديدة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

شراكة النادي الرياضي وOMT مستمرة للموسم الثاني على التوالي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

مارون شماس: سأستثمر في المبتكرين والمبدعين في شارك تانك لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

براك: حزب الله يعيد بناء قوته وعلى الحكومة اللبنانية أن تعلن بوضوح أنها ستنزع سلاحه

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
06:12

روكز: الاتفاق على ست نقاط أساسية تتعلق بالشؤون المالية والرواتب المتعلقة بقدماء القوى المسلحة اللبنانية

LBCI
أخبار لبنان
10:51

تعميم من سلام الى الإدارات والمؤسسات العامة: للتشدد في منع استعمال الأماكن العامة والمعالم الأثرية والسياحية قبل الحصول على الأذونات اللازمة

LBCI
اقتصاد
02:11

ارتفاع في أسعار المحروقات

LBCI
صحف اليوم
23:39

ضوء أخضر أميركي لإسرائيل يتيح لها إمكانية شن ضربات عسكرية على لبنان (الأنباء الالكترونية)

LBCI
أخبار لبنان
14:22

اللبنانية الأولى من نيويورك: سلام لبنان ووقف الحرب فيه هو من سلام الشرق الأوسط

LBCI
خبر عاجل
08:45

نتنياهو خلال رفعِ كأسٍ بمناسبة حلول رأسِ السنة: نحن في خِضَمِّ صراعٍ نَنتصِرُ فيه على أعدائنا ويجب أن نُدمّرَ المحور الإيرانيّ وهذا ما ينتظرنا في العامِ المقبل الذي قد يكون عامًا تاريخياً لأمنِ إسرائيل

LBCI
حال الطقس
02:48

الطقس يتحول غدا الى خريفي متقلب... واحتمال أمطار رعدية محلية

LBCI
أخبار دولية
12:10

التقدمي الاشتراكي: إطلاق ٢٤ معتقلاً من أهالي السويداء

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More