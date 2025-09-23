البيان المشترك لرئاسة مؤتمر حل الدولتين: اعتماد إعلان نيويورك الذي حظي بتأييد استثنائي من الجمعية العامة وإعلان نيويورك يقدم بديلا مبدئيا وواقعيا لدائرة العنف والحروب المتكررة

التالي

بيان رئاسة مؤتمر حل الدولتين: ندعو إلى وقف دائم لإطلاق النار بغزة وإطلاق جميع الرهائن وتبادل الأسرى وندعو إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية من دون عوائق إلى كل أنحاء غزة