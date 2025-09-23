هيئة بحرية بريطانية: ربان سفينة أبلغ عن ارتطام في المياه وصوت انفجار في محيطها

وزارة الصحة في غزة: أيام قليلة تفصلنا عن توقف المستشفيات نتيجة نفاد الوقود

هيئة بريطانية: تلقي بلاغ عن واقعة على بعد 120 ميلا إلى الشرق من عدن باليمن