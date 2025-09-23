المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية: هدف زيارة بزشكيان التأكيد أننا نؤمن بالحوار وبمتابعة المسارات الدبلوماسية

الديوان الملكي السعودي: وفاة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ المفتي العام للمملكة ورئيس هيئة كبار العلماء

الديوان الملكي السعودي: وفاة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ المفتي العام للمملكة ورئيس هيئة كبار العلماء

المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية: زيارة بزشكيان إلى نيويورك فرصة للحوار مع كل الأطراف التي ترغب في ذلك