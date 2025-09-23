مريضة بحاجة ماسة الى 6 وحدات دم من فئة A+ في مستشفى أوتيل ديو... للتبرع الرجاء الإتصال على الرقم التالي: ٧٦٩٥٣٠٠٠

التالي

الوكالة الوطنية للإعلام: الجيش الإسرائيلي ألقى قنابل حارقة في أحراج الزيتون في بلدة عيتا الشعب مما تسبب بإندلاع الحرائق فيها وتوجهت فرق الإطفاء الى المكان لإخماد النيران