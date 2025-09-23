سقوط درون إسرائيلية في بلدة بليدا

الجيش: سنقوم بتفجير ذخائر غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي في حقل القليعة – مرجعيون وبلدة الناقورة – صور ما بين الساعة 14.00 والساعة 18.00

وزير المال: هناك خطوات متقدمة للدولة بشأن اعادة الاعمار وهي وضعت موازنة لبدء معالجة الابنية المتصدعة في الضاحية كما هناك مساهمة منها لمجلس الجنوب