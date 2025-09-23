الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
29
o
البقاع
22
o
الجنوب
27
o
الشمال
26
o
جبل لبنان
27
o
كسروان
29
o
متن
29
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار ال 11:00
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
29
o
البقاع
22
o
الجنوب
27
o
الشمال
26
o
جبل لبنان
27
o
كسروان
29
o
متن
29
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
البخاري: الممكلة تؤكد دعم الدولة اللبنانية ومؤسساتها الشرعية و احترام خيارات اللبنانيين
آخر الأخبار
2025-09-23 | 13:08
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
البخاري: الممكلة تؤكد دعم الدولة اللبنانية ومؤسساتها الشرعية و احترام خيارات اللبنانيين
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
الممكلة
الدولة
اللبنانية
ومؤسساتها
الشرعية
احترام
خيارات
اللبنانيين
التالي
الوكالة الوطنية: الجيش الاسرائيلي أطلق النار من موقع الرمثا في اتجاه مزرعة بسطرا في خراج بلدة كفرشوبا
احصاءات غرفة التحكم المروري: قتيل و٨ جرحى في ٨ حوادث خلال الساعات الـ٢٤ الماضية
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
15:54
مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة: نطالب مجلس الأمن بتفعيل إجراءات المحاسبة ضد تهور الحكومة الإسرائيلية
آخر الأخبار
15:54
مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة: نطالب مجلس الأمن بتفعيل إجراءات المحاسبة ضد تهور الحكومة الإسرائيلية
0
آخر الأخبار
15:43
ولي العهد الكويتي بالنيابة عن دول الخليج: ندين بأشد العبارات الاعتداءات الإسرائيلية الغادرة التي طالت قطر وهو اعتداء على جميع دول الخليج
آخر الأخبار
15:43
ولي العهد الكويتي بالنيابة عن دول الخليج: ندين بأشد العبارات الاعتداءات الإسرائيلية الغادرة التي طالت قطر وهو اعتداء على جميع دول الخليج
0
آخر الأخبار
15:37
ولي العهد الكويتي: الصمت لم يعد خيارا والمسؤولية على عاتق المجتمع الدولي لخلق مسار لحل الدولتين
آخر الأخبار
15:37
ولي العهد الكويتي: الصمت لم يعد خيارا والمسؤولية على عاتق المجتمع الدولي لخلق مسار لحل الدولتين
0
آخر الأخبار
15:28
ماكرون: الاعتراف بدولة فلسطينية لا يعني نسيان هجوم حماس في 7 أكتوبر 2023
آخر الأخبار
15:28
ماكرون: الاعتراف بدولة فلسطينية لا يعني نسيان هجوم حماس في 7 أكتوبر 2023
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
15:54
مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة: نطالب مجلس الأمن بتفعيل إجراءات المحاسبة ضد تهور الحكومة الإسرائيلية
آخر الأخبار
15:54
مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة: نطالب مجلس الأمن بتفعيل إجراءات المحاسبة ضد تهور الحكومة الإسرائيلية
0
آخر الأخبار
15:43
ولي العهد الكويتي بالنيابة عن دول الخليج: ندين بأشد العبارات الاعتداءات الإسرائيلية الغادرة التي طالت قطر وهو اعتداء على جميع دول الخليج
آخر الأخبار
15:43
ولي العهد الكويتي بالنيابة عن دول الخليج: ندين بأشد العبارات الاعتداءات الإسرائيلية الغادرة التي طالت قطر وهو اعتداء على جميع دول الخليج
0
آخر الأخبار
15:37
ولي العهد الكويتي: الصمت لم يعد خيارا والمسؤولية على عاتق المجتمع الدولي لخلق مسار لحل الدولتين
آخر الأخبار
15:37
ولي العهد الكويتي: الصمت لم يعد خيارا والمسؤولية على عاتق المجتمع الدولي لخلق مسار لحل الدولتين
0
آخر الأخبار
15:28
ماكرون: الاعتراف بدولة فلسطينية لا يعني نسيان هجوم حماس في 7 أكتوبر 2023
آخر الأخبار
15:28
ماكرون: الاعتراف بدولة فلسطينية لا يعني نسيان هجوم حماس في 7 أكتوبر 2023
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
11:37
ترامب أمام الأمم المتحدة: دعوة لوقف حرب غزة فوراً... هجوم على الاعتراف بدولة فلسطينية وانتقادات لإيران والمناخ والهجرة
أخبار دولية
11:37
ترامب أمام الأمم المتحدة: دعوة لوقف حرب غزة فوراً... هجوم على الاعتراف بدولة فلسطينية وانتقادات لإيران والمناخ والهجرة
0
آخر الأخبار
11:53
أ.ف.ب: وفاة رجل الأعمال الفرنسي اللبناني زياد تقي الدين المشتبه بضلوعه في قضية التمويل الليبي لساركوزي
آخر الأخبار
11:53
أ.ف.ب: وفاة رجل الأعمال الفرنسي اللبناني زياد تقي الدين المشتبه بضلوعه في قضية التمويل الليبي لساركوزي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
بوادر خير لحلّ مشكلة الكهرباء في لبنان مع CMA CGM
تقارير نشرة الاخبار
13:32
بوادر خير لحلّ مشكلة الكهرباء في لبنان مع CMA CGM
0
آخر الأخبار
15:28
ماكرون: الاعتراف بدولة فلسطينية لا يعني نسيان هجوم حماس في 7 أكتوبر 2023
آخر الأخبار
15:28
ماكرون: الاعتراف بدولة فلسطينية لا يعني نسيان هجوم حماس في 7 أكتوبر 2023
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:58
اجتماع في نيويورك حول قضية الرهائن برعاية Hostage Aid Worldwide… والملف السوري في الواجهة
تقارير نشرة الاخبار
13:58
اجتماع في نيويورك حول قضية الرهائن برعاية Hostage Aid Worldwide… والملف السوري في الواجهة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:54
نتنياهو في نيويورك بين ضغوط الاعتراف بفلسطين ومساعٍ للقاء الشرع وترامب
تقارير نشرة الاخبار
13:54
نتنياهو في نيويورك بين ضغوط الاعتراف بفلسطين ومساعٍ للقاء الشرع وترامب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
ثلاثة أرباع دول العالم وافقوا على قيام دولة فلسطين والتطبيق قد يطول
تقارير نشرة الاخبار
13:51
ثلاثة أرباع دول العالم وافقوا على قيام دولة فلسطين والتطبيق قد يطول
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
من تفجير البيجرز إلى اغتيال السيد نصرالله: عشرة أيّام غيّرت لبنان والمنطقة
تقارير نشرة الاخبار
13:45
من تفجير البيجرز إلى اغتيال السيد نصرالله: عشرة أيّام غيّرت لبنان والمنطقة
0
رياضة
13:43
استقبال حاشد لسيدات لبنان في الميني فوتبول بعد فوزهن بالمركز الثالث في بطولة كأس العالم
رياضة
13:43
استقبال حاشد لسيدات لبنان في الميني فوتبول بعد فوزهن بالمركز الثالث في بطولة كأس العالم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
السفارة السعودية تحتفل بالعيد الوطني السعودي...اليكم التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
13:41
السفارة السعودية تحتفل بالعيد الوطني السعودي...اليكم التفاصيل
0
رياضة
13:40
منتخب لبنان للبادل ينطلق نحو تصفيات بطولة العالم
رياضة
13:40
منتخب لبنان للبادل ينطلق نحو تصفيات بطولة العالم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
من لبنان والعالم رحلة إلى الفاتيكان للمشاركة باحتفالية التقديس
تقارير نشرة الاخبار
13:38
من لبنان والعالم رحلة إلى الفاتيكان للمشاركة باحتفالية التقديس
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
في نيويورك، أسئلة أميركية دقيقة لعون
تقارير نشرة الاخبار
13:37
في نيويورك، أسئلة أميركية دقيقة لعون
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
02:11
ارتفاع في أسعار المحروقات
اقتصاد
02:11
ارتفاع في أسعار المحروقات
2
صحف اليوم
23:39
ضوء أخضر أميركي لإسرائيل يتيح لها إمكانية شن ضربات عسكرية على لبنان (الأنباء الالكترونية)
صحف اليوم
23:39
ضوء أخضر أميركي لإسرائيل يتيح لها إمكانية شن ضربات عسكرية على لبنان (الأنباء الالكترونية)
3
حال الطقس
02:48
الطقس يتحول غدا الى خريفي متقلب... واحتمال أمطار رعدية محلية
حال الطقس
02:48
الطقس يتحول غدا الى خريفي متقلب... واحتمال أمطار رعدية محلية
4
أخبار لبنان
07:47
بري: بانتظار موقف لبناني رسمي حيال ما صدر عن الموفد الأميركي في توصيفه للحكومة وللجيش والمقاومة
أخبار لبنان
07:47
بري: بانتظار موقف لبناني رسمي حيال ما صدر عن الموفد الأميركي في توصيفه للحكومة وللجيش والمقاومة
5
أمن وقضاء
06:00
سلسلة توقيفات نفّذتها مفرزة استقصاء بيروت
أمن وقضاء
06:00
سلسلة توقيفات نفّذتها مفرزة استقصاء بيروت
6
أخبار لبنان
12:22
رئيس الحكومة يردّ على باراك: أستغرب تصريحاته والحكومة ملتزمة بتنفيذ بيانها الوزاري كاملاً
أخبار لبنان
12:22
رئيس الحكومة يردّ على باراك: أستغرب تصريحاته والحكومة ملتزمة بتنفيذ بيانها الوزاري كاملاً
7
أخبار لبنان
02:28
تمديد العمل بتراخيص عازل أشعة الشمس لغاية 31/12/2025
أخبار لبنان
02:28
تمديد العمل بتراخيص عازل أشعة الشمس لغاية 31/12/2025
8
أمن وقضاء
08:30
الجيش: توقيف مواطن لاتجاره بالأسلحة الحربية وفلسطيني لحيازته ألفَي حبة كبتاغون
أمن وقضاء
08:30
الجيش: توقيف مواطن لاتجاره بالأسلحة الحربية وفلسطيني لحيازته ألفَي حبة كبتاغون
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More