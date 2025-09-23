مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في طريقهم إلى إيران للاستعداد في حال التوصل الى اتفاق

أعلن رافائيل جروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن فريقًا من المفتشين في طريقه إلى إيران ليكون مستعدًا في حال توصلت طهران والقوى الأوروبية إلى اتفاق هذا الأسبوع لتجنب إعادة فرض العقوبات الدولية.



وفي حديثه لرويترز على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال جروسي إنه يجري محادثات "مكثفة" مع إيران والقوى

الأوروبية والولايات المتحدة لإيجاد حل.



وأضاف: "أمامنا بضع ساعات، وربما أيام، لنرى ما إذا كان بالإمكان تحقيق شيء ما، وهذا هو الجهد الذي نبذله جميعًا".

