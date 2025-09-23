الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
27
o
البقاع
20
o
الجنوب
25
o
الشمال
24
o
جبل لبنان
21
o
كسروان
28
o
متن
28
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
27
o
البقاع
20
o
الجنوب
25
o
الشمال
24
o
جبل لبنان
21
o
كسروان
28
o
متن
28
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في طريقهم إلى إيران للاستعداد في حال التوصل الى اتفاق
آخر الأخبار
2025-09-23 | 14:10
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في طريقهم إلى إيران للاستعداد في حال التوصل الى اتفاق
أعلن رافائيل جروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن فريقًا من المفتشين في طريقه إلى إيران ليكون مستعدًا في حال توصلت طهران والقوى الأوروبية إلى اتفاق هذا الأسبوع لتجنب إعادة فرض العقوبات الدولية.
وفي حديثه لرويترز على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال جروسي إنه يجري محادثات "مكثفة" مع إيران والقوى
الأوروبية والولايات المتحدة لإيجاد حل.
وأضاف: "أمامنا بضع ساعات، وربما أيام، لنرى ما إذا كان بالإمكان تحقيق شيء ما، وهذا هو الجهد الذي نبذله جميعًا".
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
الوكالة
الدولية
للطاقة
الذرية
طريقهم
إيران
للاستعداد
التوصل
اتفاق
التالي
الجيش: سنقوم بتفجير ذخائر غير منفجرة في بلدتَي مارون الراس – بنت جبيل وبليدا - مرجعيون ما بين الساعة 9.30 والساعة 10.30
الأونروا: 12 منشأة تابعة لنا في مدينة غزة تعرضت لغارات مباشرة أو غير مباشرة بين 11 و16 أيلول الحالي
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2025-08-27
عراقجي: مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية دخلوا إيران بموافقة من المجلس الأعلى للأمن القوميّ
أخبار دولية
2025-08-27
عراقجي: مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية دخلوا إيران بموافقة من المجلس الأعلى للأمن القوميّ
0
أخبار دولية
2025-08-27
مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يعلن وصول مفتشيه إلى موقع نووي ايراني
أخبار دولية
2025-08-27
مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يعلن وصول مفتشيه إلى موقع نووي ايراني
0
أخبار دولية
2025-09-10
الوكالة الدولية للطاقة الذرية: الاتفاق مع إيران يشمل "كل المنشآت والبنى التحتية"
أخبار دولية
2025-09-10
الوكالة الدولية للطاقة الذرية: الاتفاق مع إيران يشمل "كل المنشآت والبنى التحتية"
0
آخر الأخبار
2025-07-04
الوكالة الدولية للطاقة الذرية: فريق من مفتشي الوكالة غادر طهران اليوم بسلام عائدًا إلى مقر الوكالة في فيينا بعد أن ظل هناك طوال مدة الحرب
آخر الأخبار
2025-07-04
الوكالة الدولية للطاقة الذرية: فريق من مفتشي الوكالة غادر طهران اليوم بسلام عائدًا إلى مقر الوكالة في فيينا بعد أن ظل هناك طوال مدة الحرب
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
17:42
الرئيس عون: نثمن تجديد مجلس الأمن تمديد مهام قوة اليونيفيل
آخر الأخبار
17:42
الرئيس عون: نثمن تجديد مجلس الأمن تمديد مهام قوة اليونيفيل
0
آخر الأخبار
17:40
الرئيس عون: أطلقنا مسار تحديث التشريعات وتعزيز استقلالية القضاء
آخر الأخبار
17:40
الرئيس عون: أطلقنا مسار تحديث التشريعات وتعزيز استقلالية القضاء
0
آخر الأخبار
17:38
الرئيس عون: قادرون على مواكبة العصر وبدأنا تنفيذ برنامج متدرج للتعافي الاقتصادي
آخر الأخبار
17:38
الرئيس عون: قادرون على مواكبة العصر وبدأنا تنفيذ برنامج متدرج للتعافي الاقتصادي
0
آخر الأخبار
17:34
الرئيس عون: يعيش في لبنان مسيحيون ومسلمون مختلفين لكنهم متساوون تحت سقف المواطنة الكاملة
آخر الأخبار
17:34
الرئيس عون: يعيش في لبنان مسيحيون ومسلمون مختلفين لكنهم متساوون تحت سقف المواطنة الكاملة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2025-09-10
وسائل إعلام إسرائيلية: إسرائيل تشن حاليًا هجومًا على اليمن
آخر الأخبار
2025-09-10
وسائل إعلام إسرائيلية: إسرائيل تشن حاليًا هجومًا على اليمن
0
أخبار لبنان
2025-04-26
فوز 8 مجالس بلدية بالتزكية في الشوف
أخبار لبنان
2025-04-26
فوز 8 مجالس بلدية بالتزكية في الشوف
0
آخر الأخبار
2025-09-22
عراقجي: إيران تعتقد أن الدبلوماسية يمكنها حل النزاع النووي مع الغرب
آخر الأخبار
2025-09-22
عراقجي: إيران تعتقد أن الدبلوماسية يمكنها حل النزاع النووي مع الغرب
0
خبر عاجل
2025-06-18
مصرف لبنان يرفع سقف سحوبات التعميمين 158 و166
خبر عاجل
2025-06-18
مصرف لبنان يرفع سقف سحوبات التعميمين 158 و166
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
14:21
خامنئي يرى أن المفاوضات النووية مع الولايات المتحدة لا تعود بالفائدة على إيران
أخبار دولية
14:21
خامنئي يرى أن المفاوضات النووية مع الولايات المتحدة لا تعود بالفائدة على إيران
0
تقارير نشرة الاخبار
13:58
اجتماع في نيويورك حول قضية الرهائن برعاية Hostage Aid Worldwide… والملف السوري في الواجهة
تقارير نشرة الاخبار
13:58
اجتماع في نيويورك حول قضية الرهائن برعاية Hostage Aid Worldwide… والملف السوري في الواجهة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:54
نتنياهو في نيويورك بين ضغوط الاعتراف بفلسطين ومساعٍ للقاء الشرع وترامب
تقارير نشرة الاخبار
13:54
نتنياهو في نيويورك بين ضغوط الاعتراف بفلسطين ومساعٍ للقاء الشرع وترامب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
ثلاثة أرباع دول العالم وافقوا على قيام دولة فلسطين والتطبيق قد يطول
تقارير نشرة الاخبار
13:51
ثلاثة أرباع دول العالم وافقوا على قيام دولة فلسطين والتطبيق قد يطول
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
من تفجير البيجرز إلى اغتيال السيد نصرالله: عشرة أيّام غيّرت لبنان والمنطقة
تقارير نشرة الاخبار
13:45
من تفجير البيجرز إلى اغتيال السيد نصرالله: عشرة أيّام غيّرت لبنان والمنطقة
0
رياضة
13:43
استقبال حاشد لسيدات لبنان في الميني فوتبول بعد فوزهن بالمركز الثالث في بطولة كأس العالم
رياضة
13:43
استقبال حاشد لسيدات لبنان في الميني فوتبول بعد فوزهن بالمركز الثالث في بطولة كأس العالم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
السفارة السعودية تحتفل بالعيد الوطني السعودي...اليكم التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
13:41
السفارة السعودية تحتفل بالعيد الوطني السعودي...اليكم التفاصيل
0
رياضة
13:40
منتخب لبنان للبادل ينطلق نحو تصفيات بطولة العالم
رياضة
13:40
منتخب لبنان للبادل ينطلق نحو تصفيات بطولة العالم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
من لبنان والعالم رحلة إلى الفاتيكان للمشاركة باحتفالية التقديس
تقارير نشرة الاخبار
13:38
من لبنان والعالم رحلة إلى الفاتيكان للمشاركة باحتفالية التقديس
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
02:11
ارتفاع في أسعار المحروقات
اقتصاد
02:11
ارتفاع في أسعار المحروقات
2
صحف اليوم
23:39
ضوء أخضر أميركي لإسرائيل يتيح لها إمكانية شن ضربات عسكرية على لبنان (الأنباء الالكترونية)
صحف اليوم
23:39
ضوء أخضر أميركي لإسرائيل يتيح لها إمكانية شن ضربات عسكرية على لبنان (الأنباء الالكترونية)
3
حال الطقس
02:48
الطقس يتحول غدا الى خريفي متقلب... واحتمال أمطار رعدية محلية
حال الطقس
02:48
الطقس يتحول غدا الى خريفي متقلب... واحتمال أمطار رعدية محلية
4
أخبار لبنان
07:47
بري: بانتظار موقف لبناني رسمي حيال ما صدر عن الموفد الأميركي في توصيفه للحكومة وللجيش والمقاومة
أخبار لبنان
07:47
بري: بانتظار موقف لبناني رسمي حيال ما صدر عن الموفد الأميركي في توصيفه للحكومة وللجيش والمقاومة
5
أمن وقضاء
06:00
سلسلة توقيفات نفّذتها مفرزة استقصاء بيروت
أمن وقضاء
06:00
سلسلة توقيفات نفّذتها مفرزة استقصاء بيروت
6
أخبار لبنان
12:22
رئيس الحكومة يردّ على باراك: أستغرب تصريحاته والحكومة ملتزمة بتنفيذ بيانها الوزاري كاملاً
أخبار لبنان
12:22
رئيس الحكومة يردّ على باراك: أستغرب تصريحاته والحكومة ملتزمة بتنفيذ بيانها الوزاري كاملاً
7
أخبار لبنان
02:28
تمديد العمل بتراخيص عازل أشعة الشمس لغاية 31/12/2025
أخبار لبنان
02:28
تمديد العمل بتراخيص عازل أشعة الشمس لغاية 31/12/2025
8
أمن وقضاء
08:30
الجيش: توقيف مواطن لاتجاره بالأسلحة الحربية وفلسطيني لحيازته ألفَي حبة كبتاغون
أمن وقضاء
08:30
الجيش: توقيف مواطن لاتجاره بالأسلحة الحربية وفلسطيني لحيازته ألفَي حبة كبتاغون
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More