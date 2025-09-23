الأخبار
ترامب: نهاية حرب غزة ستعيد الحياة إلى طبيعتها في الشرق الأوسط

آخر الأخبار
2025-09-23 | 16:35
مشاهدات عالية
ترامب: نهاية حرب غزة ستعيد الحياة إلى طبيعتها في الشرق الأوسط
ترامب: نهاية حرب غزة ستعيد الحياة إلى طبيعتها في الشرق الأوسط

 
 
المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية: اليورانيوم المخصب بنسبة 60% ما زال مدفونا تحت الأنقاض ولا يمكن الوصول إليه
الديوان الملكي السعودي: وفاة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ المفتي العام للمملكة ورئيس هيئة كبار العلماء
أخبار لبنان
17:50

الرئيس عون أمام الجمعية العام للأمم المتحدة: لبنان اختار أن يكون أرض حياة لا بؤرة حروب..كونوا معنا لا تتركوا لبنان

آخر الأخبار
17:42

الرئيس عون: نثمن تجديد مجلس الأمن تمديد مهام قوة اليونيفيل

آخر الأخبار
17:40

الرئيس عون: أطلقنا مسار تحديث التشريعات وتعزيز استقلالية القضاء

خبر عاجل
17:39

الرئيس عون في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: نطالب بوقف الاعتداءات الإسرائيلية فورًا وانسحاب الاحتلال من أرضنا وإطلاق سراح أسرانا

آخر الأخبار
17:42

الرئيس عون: نثمن تجديد مجلس الأمن تمديد مهام قوة اليونيفيل

آخر الأخبار
17:40

الرئيس عون: أطلقنا مسار تحديث التشريعات وتعزيز استقلالية القضاء

آخر الأخبار
17:38

الرئيس عون: قادرون على مواكبة العصر وبدأنا تنفيذ برنامج متدرج للتعافي الاقتصادي

آخر الأخبار
17:34

الرئيس عون: يعيش في لبنان مسيحيون ومسلمون مختلفين لكنهم متساوون تحت سقف المواطنة الكاملة

فنّ
2025-08-01

وفاة المخرج المسرحي والأوبرالي الأميركي بوب ويلسون

فنّ
2025-05-24

الشامي وتامر حسني يُفرجان عن "ملكة جمال الكون" (فيديو)

أخبار دولية
2025-05-02

وزارة الخارجية الإيرانية: طهران ترفض التهديدات والضغوط

مقدمة نشرة الاخبار
2025-05-12

مقدمة النشرة المسائية 12-05-2025

أخبار دولية
14:21

خامنئي يرى أن المفاوضات النووية مع الولايات المتحدة لا تعود بالفائدة على إيران

تقارير نشرة الاخبار
13:58

اجتماع في نيويورك حول قضية الرهائن برعاية Hostage Aid Worldwide… والملف السوري في الواجهة

تقارير نشرة الاخبار
13:54

نتنياهو في نيويورك بين ضغوط الاعتراف بفلسطين ومساعٍ للقاء الشرع وترامب

تقارير نشرة الاخبار
13:51

ثلاثة أرباع دول العالم وافقوا على قيام دولة فلسطين والتطبيق قد يطول

تقارير نشرة الاخبار
13:45

من تفجير البيجرز إلى اغتيال السيد نصرالله: عشرة أيّام غيّرت لبنان والمنطقة

رياضة
13:43

استقبال حاشد لسيدات لبنان في الميني فوتبول بعد فوزهن بالمركز الثالث في بطولة كأس العالم

تقارير نشرة الاخبار
13:41

السفارة السعودية تحتفل بالعيد الوطني السعودي...اليكم التفاصيل

رياضة
13:40

منتخب لبنان للبادل ينطلق نحو تصفيات بطولة العالم

تقارير نشرة الاخبار
13:38

من لبنان والعالم رحلة إلى الفاتيكان للمشاركة باحتفالية التقديس

اقتصاد
02:11

ارتفاع في أسعار المحروقات

صحف اليوم
23:39

ضوء أخضر أميركي لإسرائيل يتيح لها إمكانية شن ضربات عسكرية على لبنان (الأنباء الالكترونية)

حال الطقس
02:48

الطقس يتحول غدا الى خريفي متقلب... واحتمال أمطار رعدية محلية

أخبار لبنان
07:47

بري: بانتظار موقف لبناني رسمي حيال ما صدر عن الموفد الأميركي في توصيفه للحكومة وللجيش والمقاومة

أمن وقضاء
06:00

سلسلة توقيفات نفّذتها مفرزة استقصاء بيروت

أخبار لبنان
12:22

رئيس الحكومة يردّ على باراك: أستغرب تصريحاته والحكومة ملتزمة بتنفيذ بيانها الوزاري كاملاً

أخبار لبنان
02:28

تمديد العمل بتراخيص عازل أشعة الشمس لغاية 31/12/2025

أمن وقضاء
08:30

الجيش: توقيف مواطن لاتجاره بالأسلحة الحربية وفلسطيني لحيازته ألفَي حبة كبتاغون

