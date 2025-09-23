الرئيس عون: التجربة اللبنانية علّمتني بأن لا تنمية بلا سلام فلا نمو في الفوضى ولا ازدهار وسط الصراعات والحروب كما أنّ لا سلام بلا عدالة ولا عدالة بلا حقوق الانسان

