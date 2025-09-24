وزير الخارجية الألماني: الإجراءات التي تتخذها إسرائيل في مدينة غزة غير متناسبة

مراسل الـLBCI: رئيس لجنة الإشراف على تطبيق اتفاق وقف النار المنتهية ولايته يجول وخَلَفه برفقة وفد عسكري من السفارة الأميركية والجيش اللبناني في منطقة جنوب الليطاني

وزير الخارجية الألماني: حل الدولتين يجب أن يتحقق من خلال المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين ولا يمكن فرض أي حل من الخارج