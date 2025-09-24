منظمة الصحة العالمية: لا يوجد حاليًا أي دليل علمي قاطع يؤكد وجود صلة محتملة بين الإصابة بمرض التوحد وتناول عقار الباراسيتامول أثناء الحمل

التالي

نائب رئيس التيار الوطني الحر غسان خوري للـLBCI: الجميع وافق على حصرية السلاح واعطى الضوء الاخضر للحكومة للمضي قدما بهذا الموضوع والاهم ان نحافظ على البلد والا ننجر الى حرب داخلية