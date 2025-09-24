غسان خوري للـLBCI: التيار يدعم مطالبة رئيس الجمهورية والحكومة بالدفاع عن الوطن وبتحرير ارضه وباسترجاع اسراه وبوقف الاعتدائات عليه واخراج النازحين السوريين منه

غسان خوري للـLBCI: في انتخابات 2022 كان التيار اكثر فريق مستهدف ومحاصر وسنسترد في انتخابات 2026 المقاعد التي خسرناها

غسان خوري للـLBCI: الاجرام الاسرائيلي لا حدود ولا سقف له ومواجهة ذلك يكون بالتعاطي الداخلي مع بعضنا البعض وبالتفكير بمصلحة البلد وبالوقوف خلف الجيش