حكم قضائي ضدّ هيئة الإذاعة والتلفزيون الأسترالية بعد فصل صحافية بسبب منشور عن غزة

أمرت محكمة أسترالية هيئة الإذاعة والتلفزيون الأسترالية (ABC) بدفع تعويضات إضافية لصحافية فُصلت بسبب منشور عن الحرب في غزة.



ورفعت أنطوانيت لطوف دعوى قضائية في كانون الأول 2023 بعد فصلها في اليوم الثالث من عقد مدته خمسة أيام مع المؤسسة الإعلامية.



ويعود السبب لإعادة نشرها على إنستغرام فيديو لمنظمة هيومن رايتس ووتش غير الحكومية حول الحرب في غزة، مع تعليق "هيومن رايتس ووتش تُدين التجويع كأداة حرب".



وأمر القاضي الفدرالي داريل رانجيا هيئة الإذاعة والتلفزيون الأسترالية (ABC) الأربعاء بدفع 98900 ألف دولار للطوف، بعد دفعة أولى بلغت 46100 دولار في حزيران. ويُدفع المبلغ في غضون 28 يومًا.



وقالت لطوف عبر مواقع التواصل الاجتماعي "بغض النظر عن العقوبة، لم يكن الأمر يتعلق يومًا بالمال بالنسبة لي، بل يتعلق بالمسؤولية ونزاهة المعلومات التي نتلقاها من هيئتنا الإذاعية العامة".





