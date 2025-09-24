الأمم المتحدة تطالب بوقف "الهجمات" على أسطول الصمود وفتح تحقيق

مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بشأن الهجوم على أسطول الصمود: الهجوم على إيصال المساعدات لغزة يفوق التصور

العلاقات الاعلامية في حزب الله: لم نصدر أي بيان بشأن النشاط المقرر يوم غد في الروشة