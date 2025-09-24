الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
26
o
البقاع
19
o
الجنوب
24
o
الشمال
24
o
جبل لبنان
20
o
كسروان
24
o
متن
24
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
مش أنا
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
26
o
البقاع
19
o
الجنوب
24
o
الشمال
24
o
جبل لبنان
20
o
كسروان
24
o
متن
24
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
قادة الدول العربية ودول منظمة التعاون الإسلاميّ: الوضع مأساوي غير محتمل في قطاع غزة
آخر الأخبار
2025-09-24 | 14:14
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
قادة الدول العربية ودول منظمة التعاون الإسلاميّ: الوضع مأساوي غير محتمل في قطاع غزة
عبّر قادة الدول العربية ودول منظمة التعاون الإسلاميّ عن شكرهم للرئيس ترامب لدعوته إلى هذا الاجتماع المهم.
وأبرزوا الوضع المأساوي غير المحتمل في قطاع غزة، بما في ذلك الكارثة الإنسانية والخسائر البشرية الفادحة، فضلا عن عواقبه الخطيرة على المنطقة وتأثيره على العالم الإسلامي ككل. وجددوا تأكيد الموقف المشترك الرافض للتهجير القسري وضرورة السماح بعودة الذين غادروا.
وأكد القادة على ضرورة إنهاء الحرب وتحقيق وقف فوري لإطلاق النار بما يكفل إطلاق سراح الرهائن والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية الكافية بوصفه الخطوة الأولى نحو سلام عادل ودائم.
وجددوا التزامهم بالتعاون مع الرئيس ترامب، وأكدوا أهمية قيادته من أجل إنهاء الحرب وفتح آفاق لسلام عادل ودائم.
وشددوا على ضرورة وضع تفاصيل خطة لتحقيق الاستقرار، مع ضمان استقرار الضفة الغربية والمقدسات في القدس. وأعربوا عن دعمهم لجهود الإصلاح للسلطة الفلسطينية.
وأوضح المشاركون ضرورة وضع خطة شاملة لإعادة إعمار غزة، استنادا إلى خطة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، فضلا عن الترتيبات الأمنية، مع مساعدة دولية لدعم القيادة الفلسطينية، وأعربوا عن التزامهم بالعمل معا لضمان نجاح الخطط وإعادة بناء حياة الفلسطينيين في غزة.
وأكد المشاركون كذلك أهمية الحفاظ على الزخم لضمان أن يكون هذا الاجتماع بداية لمسار على الطريق الصحيح نحو مستقبل يسوده السلام والتعاون الإقليمي.
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
أخبار دولية
الدول
العربية
منظمة
التعاون
الإسلاميّ:
الوضع
مأساوي
محتمل
التالي
وزير الخارجية الألماني: حل الدولتين يجب أن يتحقق من خلال المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين ولا يمكن فرض أي حل من الخارج
الوكالة الوطنية: تحليق للطيران المسيّر في اجواء بيروت والضاحية الجنوبية على علو منخفض
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2025-09-14
الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلاميّ: جميعنا مقتنعون بضرورة تعزيز التعاون العربيّ الإسلاميّ مع دولة قطر
آخر الأخبار
2025-09-14
الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلاميّ: جميعنا مقتنعون بضرورة تعزيز التعاون العربيّ الإسلاميّ مع دولة قطر
0
آخر الأخبار
2025-08-23
المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية لـ"الجزيرة": الوضع في غزة مأساوي ويصعب وصفه وقد تجاوزنا حاجز المجاعة في القطاع
آخر الأخبار
2025-08-23
المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية لـ"الجزيرة": الوضع في غزة مأساوي ويصعب وصفه وقد تجاوزنا حاجز المجاعة في القطاع
0
آخر الأخبار
2025-08-25
حماس: قادة الدول العربية والإسلامية يتحملون مسؤولية الضغط على الإدارة الأميركية والدول الداعمة للاحتلال
آخر الأخبار
2025-08-25
حماس: قادة الدول العربية والإسلامية يتحملون مسؤولية الضغط على الإدارة الأميركية والدول الداعمة للاحتلال
0
أخبار لبنان
2025-08-08
الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية: نرحب بإعلان الحكومة اللبنانية حصر حيازة السلاح بيد الدولة
أخبار لبنان
2025-08-08
الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية: نرحب بإعلان الحكومة اللبنانية حصر حيازة السلاح بيد الدولة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
15:31
خدمة إسعاف نجمة داوود الحمراء: عالجنا 22 إصابة بينها إصابتان لرجلين في الستينات في هجوم بمسيرة من اليمن استهدفت مدينة إيلات
آخر الأخبار
15:31
خدمة إسعاف نجمة داوود الحمراء: عالجنا 22 إصابة بينها إصابتان لرجلين في الستينات في هجوم بمسيرة من اليمن استهدفت مدينة إيلات
0
آخر الأخبار
15:22
ماكرون: ندعم وحدة لبنان وسلامة أراضيه
آخر الأخبار
15:22
ماكرون: ندعم وحدة لبنان وسلامة أراضيه
0
أخبار دولية
15:17
نتنياهو: الاعتراف بدولة فلسطينية "غير ملزم لإسرائيل" ومفاوضات حالية مع سوريا
أخبار دولية
15:17
نتنياهو: الاعتراف بدولة فلسطينية "غير ملزم لإسرائيل" ومفاوضات حالية مع سوريا
0
آخر الأخبار
15:14
مكتب نتنياهو: المفاوضات مع سوريا مرهونة بضمان مصالح إسرائيل بما في ذلك نزع السلاح في جنوب غرب سوريا وأمن الدروز
آخر الأخبار
15:14
مكتب نتنياهو: المفاوضات مع سوريا مرهونة بضمان مصالح إسرائيل بما في ذلك نزع السلاح في جنوب غرب سوريا وأمن الدروز
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
2025-09-23
سلسلة توقيفات نفّذتها مفرزة استقصاء بيروت
أمن وقضاء
2025-09-23
سلسلة توقيفات نفّذتها مفرزة استقصاء بيروت
0
خبر عاجل
2025-09-20
مسيرة اسرائيلية تستهدف رابيد على طريق الخردلي مرجعيون - جنوب لبنان
خبر عاجل
2025-09-20
مسيرة اسرائيلية تستهدف رابيد على طريق الخردلي مرجعيون - جنوب لبنان
0
آخر الأخبار
2025-08-07
إستهداف سيارة على طريق المصنع - الشام
آخر الأخبار
2025-08-07
إستهداف سيارة على طريق المصنع - الشام
0
مقدمة نشرة الاخبار
2025-09-21
مقدمة النشرة المسائية 21-9-2025
مقدمة نشرة الاخبار
2025-09-21
مقدمة النشرة المسائية 21-9-2025
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
برنامج AppCloud أم شبح إسرائيل؟ التطبيق المتسلل داخل هواتفكم
تقارير نشرة الاخبار
13:46
برنامج AppCloud أم شبح إسرائيل؟ التطبيق المتسلل داخل هواتفكم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
حزمة من السياسات المناخية لمواجهة أزمة وجودية تهدد الاقتصاد والبيئة
تقارير نشرة الاخبار
13:33
حزمة من السياسات المناخية لمواجهة أزمة وجودية تهدد الاقتصاد والبيئة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
خطة جديدة لوزارة الأشغال لمواجهة تحديات الشتاء
تقارير نشرة الاخبار
13:32
خطة جديدة لوزارة الأشغال لمواجهة تحديات الشتاء
0
تقارير نشرة الاخبار
13:13
مهرجان الزرارية: ألوان الحياة والصمود
تقارير نشرة الاخبار
13:13
مهرجان الزرارية: ألوان الحياة والصمود
0
تقارير نشرة الاخبار
13:10
هكذا يمكن تحويل أرباح الذهب إلى فرصة لدعم المودعين من دون بيعه
تقارير نشرة الاخبار
13:10
هكذا يمكن تحويل أرباح الذهب إلى فرصة لدعم المودعين من دون بيعه
0
أخبار دولية
13:06
خطة أميركية لإنهاء حرب غزة
أخبار دولية
13:06
خطة أميركية لإنهاء حرب غزة
0
أخبار دولية
13:04
جهود حثيثة بين طواقم المحادثات من سوريا وإسرائيل لخفض التوتر
أخبار دولية
13:04
جهود حثيثة بين طواقم المحادثات من سوريا وإسرائيل لخفض التوتر
0
تقارير نشرة الاخبار
13:02
الكابتاغون: بيزنس الحدود يتصدع وارقام ال ٢٠٢٥ تَحكي
تقارير نشرة الاخبار
13:02
الكابتاغون: بيزنس الحدود يتصدع وارقام ال ٢٠٢٥ تَحكي
0
مقدمة نشرة الاخبار
13:01
مقدمة النشرة المسائية 24-9-2025
مقدمة نشرة الاخبار
13:01
مقدمة النشرة المسائية 24-9-2025
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
منوعات
09:30
فضيحة الخيانة في حفل Coldplay تابع... زوج "العشيقة" كان في الحفل نفسه مع حبيبته وهذه التفاصيل
منوعات
09:30
فضيحة الخيانة في حفل Coldplay تابع... زوج "العشيقة" كان في الحفل نفسه مع حبيبته وهذه التفاصيل
2
حال الطقس
01:21
طقس خريفي متقلب مع احتمال امطار رعدية...
حال الطقس
01:21
طقس خريفي متقلب مع احتمال امطار رعدية...
3
اسرار
23:30
أسرار الصحف 24-9-2025
اسرار
23:30
أسرار الصحف 24-9-2025
4
خبر عاجل
12:22
ماكرون لـ"العربية": العمل مع أميركا بشأن لبنان وثيق وجيد جدًا وخطة الجيش اللبناني لحصر السلاح تسمح باستعادة سلطة الدولة وعلى إسرائيل الانسحاب من جنوبي لبنان
خبر عاجل
12:22
ماكرون لـ"العربية": العمل مع أميركا بشأن لبنان وثيق وجيد جدًا وخطة الجيش اللبناني لحصر السلاح تسمح باستعادة سلطة الدولة وعلى إسرائيل الانسحاب من جنوبي لبنان
5
خبر عاجل
14:11
ويتكوف: لدينا رغبة في التفاوض مع إيران
خبر عاجل
14:11
ويتكوف: لدينا رغبة في التفاوض مع إيران
6
منوعات
10:22
في مشهد مرعب... جدار مائي هائل يجتاح ردهة فندق في هونغ كونغ بسبب الإعصار العنيف "راغاسا" (فيديو)
منوعات
10:22
في مشهد مرعب... جدار مائي هائل يجتاح ردهة فندق في هونغ كونغ بسبب الإعصار العنيف "راغاسا" (فيديو)
7
مقدمة نشرة الاخبار
13:01
مقدمة النشرة المسائية 24-9-2025
مقدمة نشرة الاخبار
13:01
مقدمة النشرة المسائية 24-9-2025
8
أخبار لبنان
14:00
وزير الخارجية والمغتربين ردًا على كلام المرشد الأعلى في الجمهورية الإسلامية: الجيش اللبنانيّ هو الباقي إلى الأبد والوحيد
أخبار لبنان
14:00
وزير الخارجية والمغتربين ردًا على كلام المرشد الأعلى في الجمهورية الإسلامية: الجيش اللبنانيّ هو الباقي إلى الأبد والوحيد
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More