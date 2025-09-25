الأخبار
التحكم المروري: لتوخي الحذر وتخفيف السرعة بسبب تساقط أمطار خفيفة في بعض المناطق والقرى والتي تسبب إنزلاقات وصدامات مرورية حرصًا على السلامة العامة
آخر الأخبار
2025-09-24 | 23:55
مشاهدات عالية
التحكم المروري: لتوخي الحذر وتخفيف السرعة بسبب تساقط أمطار خفيفة في بعض المناطق والقرى والتي تسبب إنزلاقات وصدامات مرورية حرصًا على السلامة العامة
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
إحصاءات غرفة التحكم المروري: 9 جرحى في 9 حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية
خدمة إسعاف نجمة داوود الحمراء: عالجنا 22 إصابة بينها إصابتان لرجلين في الستينات في هجوم بمسيرة من اليمن استهدفت مدينة إيلات
d-none hideMe
أمن وقضاء
02:11
هبة من الخوذ الواقية لدراجي فوج حرس بيروت
أمن وقضاء
02:11
هبة من الخوذ الواقية لدراجي فوج حرس بيروت
خبر عاجل
01:12
بعد المقابلة الأخيرة… براك: أميركا تواصل دعم مساعي لبنان لإعادة بناء دولته...
خبر عاجل
01:12
بعد المقابلة الأخيرة… براك: أميركا تواصل دعم مساعي لبنان لإعادة بناء دولته...
أخبار دولية
00:57
زلزال بقوة 6.31 درجات يضرب فنزويلا
أخبار دولية
00:57
زلزال بقوة 6.31 درجات يضرب فنزويلا
أخبار دولية
00:55
الشرع إلتقى ترامب على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة
أخبار دولية
00:55
الشرع إلتقى ترامب على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة
d-none hideMe
آخر الأخبار
23:56
إحصاءات غرفة التحكم المروري: 9 جرحى في 9 حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية
آخر الأخبار
23:56
إحصاءات غرفة التحكم المروري: 9 جرحى في 9 حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية
آخر الأخبار
15:31
خدمة إسعاف نجمة داوود الحمراء: عالجنا 22 إصابة بينها إصابتان لرجلين في الستينات في هجوم بمسيرة من اليمن استهدفت مدينة إيلات
آخر الأخبار
15:31
خدمة إسعاف نجمة داوود الحمراء: عالجنا 22 إصابة بينها إصابتان لرجلين في الستينات في هجوم بمسيرة من اليمن استهدفت مدينة إيلات
آخر الأخبار
15:22
ماكرون: ندعم وحدة لبنان وسلامة أراضيه
آخر الأخبار
15:22
ماكرون: ندعم وحدة لبنان وسلامة أراضيه
أخبار دولية
15:17
نتنياهو: الاعتراف بدولة فلسطينية "غير ملزم لإسرائيل" ومفاوضات حالية مع سوريا
أخبار دولية
15:17
نتنياهو: الاعتراف بدولة فلسطينية "غير ملزم لإسرائيل" ومفاوضات حالية مع سوريا
d-none hideMe
آخر الأخبار
23:55
التحكم المروري: لتوخي الحذر وتخفيف السرعة بسبب تساقط أمطار خفيفة في بعض المناطق والقرى والتي تسبب إنزلاقات وصدامات مرورية حرصًا على السلامة العامة
آخر الأخبار
23:55
التحكم المروري: لتوخي الحذر وتخفيف السرعة بسبب تساقط أمطار خفيفة في بعض المناطق والقرى والتي تسبب إنزلاقات وصدامات مرورية حرصًا على السلامة العامة
أخبار لبنان
10:13
بري ترأس اجتماعًا لهيئة مكتب مجلس النواب واستقبل جونسون مودعة وريزا...بو صعب:الوقت حان للمطالبة بتطبيق كامل للطائف
أخبار لبنان
10:13
بري ترأس اجتماعًا لهيئة مكتب مجلس النواب واستقبل جونسون مودعة وريزا...بو صعب:الوقت حان للمطالبة بتطبيق كامل للطائف
أخبار دولية
00:57
زلزال بقوة 6.31 درجات يضرب فنزويلا
أخبار دولية
00:57
زلزال بقوة 6.31 درجات يضرب فنزويلا
أخبار لبنان
2025-09-23
مطالبة من 9 نواب بإدراج اقتراح تصويت المغتربين على جدول أعمال الهيئة العامة
أخبار لبنان
2025-09-23
مطالبة من 9 نواب بإدراج اقتراح تصويت المغتربين على جدول أعمال الهيئة العامة
d-none hideMe
تقارير نشرة الاخبار
13:46
برنامج AppCloud أم شبح إسرائيل؟ التطبيق المتسلل داخل هواتفكم
تقارير نشرة الاخبار
13:46
برنامج AppCloud أم شبح إسرائيل؟ التطبيق المتسلل داخل هواتفكم
تقارير نشرة الاخبار
13:33
حزمة من السياسات المناخية لمواجهة أزمة وجودية تهدد الاقتصاد والبيئة
تقارير نشرة الاخبار
13:33
حزمة من السياسات المناخية لمواجهة أزمة وجودية تهدد الاقتصاد والبيئة
تقارير نشرة الاخبار
13:32
خطة جديدة لوزارة الأشغال لمواجهة تحديات الشتاء
تقارير نشرة الاخبار
13:32
خطة جديدة لوزارة الأشغال لمواجهة تحديات الشتاء
تقارير نشرة الاخبار
13:13
مهرجان الزرارية: ألوان الحياة والصمود
تقارير نشرة الاخبار
13:13
مهرجان الزرارية: ألوان الحياة والصمود
تقارير نشرة الاخبار
13:10
هكذا يمكن تحويل أرباح الذهب إلى فرصة لدعم المودعين من دون بيعه
تقارير نشرة الاخبار
13:10
هكذا يمكن تحويل أرباح الذهب إلى فرصة لدعم المودعين من دون بيعه
أخبار دولية
13:06
خطة أميركية لإنهاء حرب غزة
أخبار دولية
13:06
خطة أميركية لإنهاء حرب غزة
أخبار دولية
13:04
جهود حثيثة بين طواقم المحادثات من سوريا وإسرائيل لخفض التوتر
أخبار دولية
13:04
جهود حثيثة بين طواقم المحادثات من سوريا وإسرائيل لخفض التوتر
تقارير نشرة الاخبار
13:02
الكابتاغون: بيزنس الحدود يتصدع وارقام ال ٢٠٢٥ تَحكي
تقارير نشرة الاخبار
13:02
الكابتاغون: بيزنس الحدود يتصدع وارقام ال ٢٠٢٥ تَحكي
مقدمة نشرة الاخبار
13:01
مقدمة النشرة المسائية 24-9-2025
مقدمة نشرة الاخبار
13:01
مقدمة النشرة المسائية 24-9-2025
d-none hideMe
منوعات
09:30
فضيحة الخيانة في حفل Coldplay تابع... زوج "العشيقة" كان في الحفل نفسه مع حبيبته وهذه التفاصيل
منوعات
09:30
فضيحة الخيانة في حفل Coldplay تابع... زوج "العشيقة" كان في الحفل نفسه مع حبيبته وهذه التفاصيل
خبر عاجل
12:22
ماكرون لـ"العربية": العمل مع أميركا بشأن لبنان وثيق وجيد جدًا وخطة الجيش اللبناني لحصر السلاح تسمح باستعادة سلطة الدولة وعلى إسرائيل الانسحاب من جنوبي لبنان
خبر عاجل
12:22
ماكرون لـ"العربية": العمل مع أميركا بشأن لبنان وثيق وجيد جدًا وخطة الجيش اللبناني لحصر السلاح تسمح باستعادة سلطة الدولة وعلى إسرائيل الانسحاب من جنوبي لبنان
خبر عاجل
01:12
بعد المقابلة الأخيرة… براك: أميركا تواصل دعم مساعي لبنان لإعادة بناء دولته...
خبر عاجل
01:12
بعد المقابلة الأخيرة… براك: أميركا تواصل دعم مساعي لبنان لإعادة بناء دولته...
أخبار لبنان
14:00
وزير الخارجية والمغتربين ردًا على كلام المرشد الأعلى في الجمهورية الإسلامية: الجيش اللبنانيّ هو الباقي إلى الأبد والوحيد
أخبار لبنان
14:00
وزير الخارجية والمغتربين ردًا على كلام المرشد الأعلى في الجمهورية الإسلامية: الجيش اللبنانيّ هو الباقي إلى الأبد والوحيد
صحف اليوم
00:19
مخرج قضى بتراجع حزب الله عن قراره إضاءة صخرة الروشة (الأنباء الإلكترونية)
صحف اليوم
00:19
مخرج قضى بتراجع حزب الله عن قراره إضاءة صخرة الروشة (الأنباء الإلكترونية)
خبر عاجل
14:11
ويتكوف: لدينا رغبة في التفاوض مع إيران
خبر عاجل
14:11
ويتكوف: لدينا رغبة في التفاوض مع إيران
مقدمة نشرة الاخبار
13:01
مقدمة النشرة المسائية 24-9-2025
مقدمة نشرة الاخبار
13:01
مقدمة النشرة المسائية 24-9-2025
منوعات
10:22
في مشهد مرعب... جدار مائي هائل يجتاح ردهة فندق في هونغ كونغ بسبب الإعصار العنيف "راغاسا" (فيديو)
منوعات
10:22
في مشهد مرعب... جدار مائي هائل يجتاح ردهة فندق في هونغ كونغ بسبب الإعصار العنيف "راغاسا" (فيديو)
Learn More