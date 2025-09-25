شحادة التقى وفدًا من البرلمان الأوروبي… وإمكان التعاون في مجالات التكنولوجيا والابتكار

إلتقى وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادة، وفدًا من البرلمان الأوروبي ضمّ عشرة نواب.

وتناول اللقاء الوضع السياسي العام في لبنان، والتحديات التي تواجه الدولة في ظل الظروف الاقتصادية والمرحلة الانتقالية التي تمر بها المؤسسات.

كما تم التطرق إلى أهمية دور التكنولوجيا في دعم الاستقرار والتنمية، وضرورة بناء إدارة حديثة وفعّالة قادرة على تلبية تطلعات المواطنين.

وعرض شحادة للوفد الأوروبي أبرز المشاريع التي تعمل عليها وزارة الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وخصوصًا تلك المتعلقة بالتحول الرقمي وبناء الجمهورية الرقمية.

وأشار إلى أهمية هذه المبادرات في تحديث الإدارة العامة، وتحسين الخدمات، وخلق فرص جديدة للشباب اللبناني داخل وطنه".

كما وتم البحث في إمكان التعاون بين لبنان والاتحاد الأوروبي في مجالات التكنولوجيا والابتكار، وبخاصة في ما يتعلّق بتبادل الخبرات، دعم البنى التحتية الرقمية، وتعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي في القطاعات العامة والخاصة.