بيروت
27
o
البقاع
24
o
الجنوب
26
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
28
o
متن
28
o
عشرات المندوبين يغادرون الجمعية العامة للأمم المتحدة قبل خطاب نتنياهو
آخر الأخبار
2025-09-26 | 09:22
مشاهدات عالية
0
min
عشرات المندوبين يغادرون الجمعية العامة للأمم المتحدة قبل خطاب نتنياهو
آخر الأخبار
المندوبين
يغادرون
الجمعية
العامة
للأمم
المتحدة
نتنياهو
آخر الأخبار
