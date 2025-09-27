لاريجاني من عين التينة: حزب الله لا يحتاج إلى تزويده بالسلاح من مكان آخر

لاريجاني من عين التينة: لا نصدر الأوامر لأي شخص والشيخ نعيم قاسم شخصية كبيرة وهو يقرر ما يصب بمصلحة لبنان لكننا نرحب بالطريقة التي يعتمدها

لاريجاني من عين التينة: الإتجاه الذي نعتمده هو أن يقوم المسؤولون اللبنانيون بالوصول إلى حل للمسائل الداخلية بالتعاون بينهم والشعب اللبناني هو الذي يجب أن يقرر