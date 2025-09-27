الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
المسرح
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الشيخ نعيم قاسم لجمهور المقاومة: هذه الارض التي روتها دماء ابناءكم ستطرد الاعداء ولن تكون الا لأهلها

آخر الأخبار
2025-09-27 | 11:19
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الشيخ نعيم قاسم لجمهور المقاومة: هذه الارض التي روتها دماء ابناءكم ستطرد الاعداء ولن تكون الا لأهلها
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
الشيخ نعيم قاسم لجمهور المقاومة: هذه الارض التي روتها دماء ابناءكم ستطرد الاعداء ولن تكون الا لأهلها

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

لجمهور

المقاومة:

الارض

روتها

ابناءكم

ستطرد

الاعداء

لأهلها

LBCI التالي
إحصاءات غرفة التحكم المروري: 3 قتلى و13 جريحًا في 11 حادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية
عراقجي: إعادة فرض العقوبات الدولية على إيران باطلة قانونًا
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
14:16

أردوغان يؤكد لرئيس وزراء إسبانيا دعم تركيا لجهود إدخال المساعدات إلى غزة

LBCI
آخر الأخبار
14:10

الوكالة الوطنية: تحليق للمسيرات فوق منطقة جزين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:52

مع التحديث الجديد... تطبيق "نوك نوك" أصبح جزءا من يومك

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:50

من آثار الباشورة الى موقف للسيارات؟ اليكم التفاصيل

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
14:10

الوكالة الوطنية: تحليق للمسيرات فوق منطقة جزين

LBCI
آخر الأخبار
13:41

القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر مطلع: واشنطن اتخذت قرارا بالذهاب نحو صفقة قد تكون متدرجة وترمب يريد إنهاء الحرب

LBCI
آخر الأخبار
13:39

الرئاسة التركية: أردوغان أبلغ رئيس وزراء إسبانيا عبر الهاتف بأن تركيا ستواصل جهودها لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة دون انقطاع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

إضاءة صخرة الروشة نحو معالجة قضائية - قانونية

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
11:11

الشيخ نعيم قاسم: إذا وقف الشعب الفلسطينيّ وحده من دون إمكانات واستطاع أن يوقف مشروع إسرائيل فكيف إذا تكاتفنا لذلك تعالوا كأنظمة وشعوب ومقاومة نتكاتف

LBCI
آخر الأخبار
12:20

لافروف: المحاولات الغربية لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران غير قانونية

LBCI
أخبار لبنان
12:37

باسيل: صخرة الروشة لكل لبنان وسنبقى نلاحق سلامة ليكون داخل القضبان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:50

من آثار الباشورة الى موقف للسيارات؟ اليكم التفاصيل

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:52

مع التحديث الجديد... تطبيق "نوك نوك" أصبح جزءا من يومك

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:50

من آثار الباشورة الى موقف للسيارات؟ اليكم التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

ملفات السجل التجاري من بعبدا إلى إحدى المدارس الرسمية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

٢٧ و٤٣ رقمان يختصران المعركة الأميركية - السعودية المقبلة مع الحزب والحركة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

إضاءة صخرة الروشة نحو معالجة قضائية - قانونية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

مرة أخرى.. مسؤول ايرانيّ في بيروت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

الذكرى الاولى لاستشهاد السيدين أحياها عشرات الالاف في الضاحية بحضور شعبيّ وسياسيّ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

الموساد في قلب الضاحية والسيد في قلب أهلها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

المفاوضات الأمنية بين سوريا وإسرائيل تتعثر.. وواشنطن تبحث عن مخرج

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
03:16

بعد استنكار كلامه... النائب مروان حمادة يوضح موقفه للـLBCI

LBCI
فنّ
15:00

في أجواء رومانسية بإيطاليا... دانييلا رحمة تحتفل بعيد ميلاد ناصيف زيتون (صور)

LBCI
أخبار لبنان
02:47

حمادة ينفي أن يكون قد قصد فعالية الروشة أو ذكرى نصرالله بأي كلمة نابية

LBCI
اسرار
23:55

أسرار الصحف 27-09-2025

LBCI
أخبار لبنان
08:12

الرئيس عون في الذكرى السنوية الاولى لاستشهاد السيدين نصرالله وصفي الدين: الوفاء للتضحيات لا يكون إلا بوحدة الموقف

LBCI
خبر عاجل
05:53

لاريجاني من عين التينة: أشيد بمبادرة الشيخ نعيم قاسم والسعودية دولة صديقة لنا وهناك مشاورات بيننا واليوم هو يوم التعاون إذ إننا في مواجهة عدو واحد وموقف قاسم صائب تمامًا

LBCI
آخر الأخبار
03:17

مروان حمادة للـ LBCI: كل ما كنت أقصده عندما قلت ”الجنازة الحامية“ هو ما يجري على الصعيد الاطاري والحكومي ومن ازمات في لبنان

LBCI
خبر عاجل
15:34

مبعوث بريطانيا لدى الأمم المتحدة: عقوبات المنظمة الدولية سيعاد فرضها على إيران مطلع الأسبوع

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More