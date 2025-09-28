حماس: الحركة مستعدة لدراسة أي مقترحات تصلنا من الوسطاء بكل إيجابية ومسؤولية وبما يحفظ حقوق شعبنا الوطنية

القناة 12 الإسرائيلية عن عائلات الأسرى: نحذر من محاولة جديدة من نتنياهو وديرمر لعرقلة خطة ترمب بشأن غزة

حماس: لم نتسلم من الإخوة الوسطاء أي مقترحات جديدة والمفاوضات متوقفة منذ محاولة الاغتيال الفاشلة في الدوحة