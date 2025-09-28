الجميل: نريد أن يكون لبنان مقدامًا وتعبنا من الحديث بالسيادة وحزب الله والحرب ونريد التخلص من ذلك والتفكير بالتطوير والإنتقال إلى مكان جديد

