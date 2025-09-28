وزير خارجية إيران: ندعو دول العالم إلى عدم إدراج الإجراءات غير القانونية في سياساتها وقوانينها الداخلية

حماس: لم نتسلم من الإخوة الوسطاء أي مقترحات جديدة والمفاوضات متوقفة منذ محاولة الاغتيال الفاشلة في الدوحة

حماس: لم نتسلم من الإخوة الوسطاء أي مقترحات جديدة والمفاوضات متوقفة منذ محاولة الاغتيال الفاشلة في الدوحة

أ.ف.ب: العملة الوطنية في إيران تبلغ أدنى مستوياتها أمام الدولار بعد إعادة فرض العقوبات