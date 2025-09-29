احصاءات غرفة التحكم المروري: قتيل و١٣ جريحا في ١١ حادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية

هآرتس عن مصدر مطلع: لقاء نتنياهو مع ويتكوف وكوشنر كان جيدا والخلافات بين الطرفين بشأن خطة ترامب تتقلص

مراسل أكسيوس في منشور على إكس: الولايات المتحدة وإسرائيل توشكان على التوصل الى اتفاق بشأن خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة