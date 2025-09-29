ظافر ناصر للـLBCI: حزب الله بحاجة لمراجعة شاملة لكل المسار الذي وصلنا إليه وحساسية هذه اللحظة تستدعي مرونة السلطة السياسية في التعاطي معها

ظافر ناصر للـLBCI: ثمة مرحلة جديدة في البلد وهناك عناوين تم الإتفاق عليها لا يمكن الرجوع عنها

أمين السر العام في الحزب التقدمي الإشتراكي ظافر ناصر للـLBCI: من الواضح أن حزب الله يعيد فرملة المرونة التي قام بها مع إنتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة والمسار بأكمله تصعيدي والدولة اللبنانية أمام تحد كبير