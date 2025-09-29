باسيل: لا يمكن البقاء من دون اصلاحات من دورة انتخابية الى اخرى بحجة عدم توفر الوقت وهناك مسؤولية على وزارتي الخارجية والداخلية ببدء تسجيل المنتشرين

النائب سامي الجميل: نعتبر هذه الجلسة ضربة قاضية وإقصاءً مقصودًا للإغتراب وموقفنا واضح بأن انتخاب الـ6 عزل للإغتراب

باسيل: لا وقت اليوم للإتهام وعلى الحكومة تطبيق قانون الإنتخاب وكل ما حكي خلال الجلسة عن أن القانون غير قابل للتطبيق غير صحيح