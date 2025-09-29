النائب فراس حمدان: لا يمكن إجراء الإنتخابات على أساس القانون النافذ الحالي

التالي

النائب فراس حمدان: ان عدم تدخل المشترع لمعالجة النواقص والغموض في قانون الانتخابات كما ارتأت الحكومة من شأنه تطيير الانتخابات وتعذر اجراء الانتخابات على أساس القانون النفاذ الحالي