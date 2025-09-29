معوض: لمصلحة من إضعاف الدولة؟ وإضعافها يعني الذهاب باتجاه توترات

النائب ميشال معوض: انسحبنا مع عدد من الكتل اعتراضا على عدم احترام الدستور وارادة معظم الكتل النيابية والجميع يطالب بوضع القانون المعجل المكرر على جدول الاعمال

النائب ميشال معوض: انسحبنا مع عدد من الكتل اعتراضا على عدم احترام الدستور وارادة معظم الكتل النيابية والجميع يطالب بوضع القانون المعجل المكرر على جدول الاعمال

النائب جورج عدوان: أدعو لعقد جلسة هيئة عامة منقولة مباشرةً على الهواء كي تعبر كل كتلة عن موقفها بشأن الإنتخابات فيظهر الخيط الأبيض من الأسمر وينكشف بوضوح من يريد إجراءها ومن لا يريد