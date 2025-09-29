البيت الأبيض بشأن غزة: قريبون جدا من اتفاق ونأمل بأن يوافق عليه الطرفان

التالي

الرئيس عون اطلع من قائد الجيش العماد رودولف هيكل على الأوضاع الأمنية في الجنوب والمناطق اللبنانية كافة وقلده وسام الأرز الوطني من رتبة الوشاح الأكبر تقديراً لعطاءاته وللمهام القيادية التي يتولاها