البيت الأبيض بشأن مقترح غزة: قريبون جدًا من التوصل لاتفاق

أعلنت كارولاين ليفيت المتحدثة باسم البيت الأبيض أن إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) "تقتربان جدًا" من التوافق على اتفاق إطاري لإنهاء الحرب في غزة وضمان سلام دائم في الشرق الأوسط.



وأوضحت ليفيت، في حديث لبرنامج فوكس اند فريندز، على قناة فوكس نيوز، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيناقش خطة سلام من 21 بندًا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض في وقت لاحق من الاثنين.



وذكرت أن ترامب سيتحدث إلى قادة قطر، الذين اضطلعوا بدور الوسيط مع حماس.



وقالت: "للتوصل إلى اتفاق معقول للطرفين، يجب على كل طرف أن يتنازل قليلا، وربنا يغادر الطاولة وهو غير راض بعض الشيء، لكن هذه في نهاية المطاف هي الطريقة التي سنُنهي بها هذا النزاع".

