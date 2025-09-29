الأخبار
وسائل إعلام أميركية: اندلاع حريق في سيارة تابعة لجهاز لأمن الرئاسي خارج البيت الأبيض
آخر الأخبار
2025-09-29 | 11:17
وسائل إعلام أميركية: اندلاع حريق في سيارة تابعة لجهاز لأمن الرئاسي خارج البيت الأبيض
آخر الأخبار
إعلام
أميركية:
اندلاع
سيارة
تابعة
لجهاز
الرئاسي
البيت
الأبيض
يديعوت أحرونوت عن مسؤول إسرائيلي: ثمة تقدم ملحوظ نحو التوصل إلى اتفاق بشأن غزة
وزير خارجية إيران: أعربنا مرارًا عن إستعدادنا للدبلوماسية لكننا سنواصل الدفاع بحزم عن حقوقنا ومصالحنا
السابق
آخر الأخبار
خبر عاجل
14:14
البيت الأبيض: في غضون 72 ساعة من قبول إسرائيل علنا لهذا الاتفاق سيتم إعادة الرهائن الأحياء ورفات الأموات
خبر عاجل
14:14
البيت الأبيض: في غضون 72 ساعة من قبول إسرائيل علنا لهذا الاتفاق سيتم إعادة الرهائن الأحياء ورفات الأموات
خبر عاجل
14:13
البيت الأبيض: أميركا ستطلق حوارًا بين إسرائيل والفلسطينيين للاتفاق على أفق سياسيّ من أجل تعايش سلميّ ومزدهر
خبر عاجل
14:13
البيت الأبيض: أميركا ستطلق حوارًا بين إسرائيل والفلسطينيين للاتفاق على أفق سياسيّ من أجل تعايش سلميّ ومزدهر
آخر الأخبار
14:11
البيت الأبيض يعلن عن خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة
آخر الأخبار
14:11
البيت الأبيض يعلن عن خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة
آخر الأخبار
14:06
البيت الأبيض: القادة ناقشوا مقترحًا لإنهاء الحرب في غزة وآفاق شرق أوسط أكثر أمانًا
آخر الأخبار
14:06
البيت الأبيض: القادة ناقشوا مقترحًا لإنهاء الحرب في غزة وآفاق شرق أوسط أكثر أمانًا
آخر الأخبار
14:11
البيت الأبيض يعلن عن خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة
آخر الأخبار
14:11
البيت الأبيض يعلن عن خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة
آخر الأخبار
14:06
البيت الأبيض: القادة ناقشوا مقترحًا لإنهاء الحرب في غزة وآفاق شرق أوسط أكثر أمانًا
آخر الأخبار
14:06
البيت الأبيض: القادة ناقشوا مقترحًا لإنهاء الحرب في غزة وآفاق شرق أوسط أكثر أمانًا
أخبار دولية
13:59
تزامنًا مع الهجمات السيبرانية... الوعي الرقمي والإجراءات الوقائية ضرورة
أخبار دولية
13:59
تزامنًا مع الهجمات السيبرانية... الوعي الرقمي والإجراءات الوقائية ضرورة
تقارير نشرة الاخبار
13:55
لبنان والجزائر... جسور الذاكرة وآفاق الشراكة
تقارير نشرة الاخبار
13:55
لبنان والجزائر... جسور الذاكرة وآفاق الشراكة
أخبار لبنان
06:58
حسن خليل: أدعو الكتل التي انسحبت لإعادة النظر والحضور في جلسة الغد
أخبار لبنان
06:58
حسن خليل: أدعو الكتل التي انسحبت لإعادة النظر والحضور في جلسة الغد
منوعات
2025-09-25
اعتدى على معلّمه ومزّق قميصه داخل المدرسة... هذا ما حدث مع طالب عربي!
منوعات
2025-09-25
اعتدى على معلّمه ومزّق قميصه داخل المدرسة... هذا ما حدث مع طالب عربي!
أخبار لبنان
2025-09-03
دريان في ذكرى المولد النبوي الشريف: لا دولة بجيشين والسلاح يجب أن يكون حصراً بيد الدولة
أخبار لبنان
2025-09-03
دريان في ذكرى المولد النبوي الشريف: لا دولة بجيشين والسلاح يجب أن يكون حصراً بيد الدولة
أخبار لبنان
2025-08-06
القوات اللبنانية: جلسة مجلس الوزراء وضعت لبنان على سكة العودة إلى دولة فعليّة وطبيعية
أخبار لبنان
2025-08-06
القوات اللبنانية: جلسة مجلس الوزراء وضعت لبنان على سكة العودة إلى دولة فعليّة وطبيعية
أخبار دولية
13:59
تزامنًا مع الهجمات السيبرانية... الوعي الرقمي والإجراءات الوقائية ضرورة
أخبار دولية
13:59
تزامنًا مع الهجمات السيبرانية... الوعي الرقمي والإجراءات الوقائية ضرورة
تقارير نشرة الاخبار
13:55
لبنان والجزائر... جسور الذاكرة وآفاق الشراكة
تقارير نشرة الاخبار
13:55
لبنان والجزائر... جسور الذاكرة وآفاق الشراكة
تقارير نشرة الاخبار
13:53
قصر الصنوبر رمز تاريخي للعلاقات بين لبنان وفرنسا ويفُتح في يوم التراث الاوروبيّ
تقارير نشرة الاخبار
13:53
قصر الصنوبر رمز تاريخي للعلاقات بين لبنان وفرنسا ويفُتح في يوم التراث الاوروبيّ
تقارير نشرة الاخبار
13:29
تفاصيل كفالة سلامة
تقارير نشرة الاخبار
13:29
تفاصيل كفالة سلامة
تقارير نشرة الاخبار
13:29
خلاف الروشة أزمة سياسية في البلاد... فهل سيُطوى؟
تقارير نشرة الاخبار
13:29
خلاف الروشة أزمة سياسية في البلاد... فهل سيُطوى؟
تقارير نشرة الاخبار
13:27
هل حقاً انخفضت أسعار الإنترنت على هواتفكم؟
تقارير نشرة الاخبار
13:27
هل حقاً انخفضت أسعار الإنترنت على هواتفكم؟
تقارير نشرة الاخبار
13:26
مؤسسة كهرباء لبنان بدأت بتفعيلِ حملات نزع التعديات عن الشبكة
تقارير نشرة الاخبار
13:26
مؤسسة كهرباء لبنان بدأت بتفعيلِ حملات نزع التعديات عن الشبكة
تقارير نشرة الاخبار
13:26
إسرائيل اعادت ملف طهران الى الواجهة تزامنًا مع عودة العقوبات
تقارير نشرة الاخبار
13:26
إسرائيل اعادت ملف طهران الى الواجهة تزامنًا مع عودة العقوبات
تقارير نشرة الاخبار
13:23
الاشتباك السياسيّ في المرحلة المقبلة: قانون الانتخاب
تقارير نشرة الاخبار
13:23
الاشتباك السياسيّ في المرحلة المقبلة: قانون الانتخاب
أمن وقضاء
04:19
يبيعان ليرات ذهبية مغشوشة على أنها صحيحة... وقوى الأمن تعمّم صورتَيهما
أمن وقضاء
04:19
يبيعان ليرات ذهبية مغشوشة على أنها صحيحة... وقوى الأمن تعمّم صورتَيهما
أخبار دولية
00:40
مقتل أربعة أشخاص في هجوم على كنيسة لطائفة المورمون بولاية ميشيغان الأميركية
أخبار دولية
00:40
مقتل أربعة أشخاص في هجوم على كنيسة لطائفة المورمون بولاية ميشيغان الأميركية
حال الطقس
01:47
الطقس يتحول الثلاثاء الى متقلب: احتمال تساقط أمطار محلية وانخفاض بدرجات الحرارة
حال الطقس
01:47
الطقس يتحول الثلاثاء الى متقلب: احتمال تساقط أمطار محلية وانخفاض بدرجات الحرارة
صحف اليوم
23:56
وزير الداخلية لـ"الجمهورية" عن تجمع الروشة: هناك اجراءات قضائية وادارية لمخالفة التعميم والترخيص
صحف اليوم
23:56
وزير الداخلية لـ"الجمهورية" عن تجمع الروشة: هناك اجراءات قضائية وادارية لمخالفة التعميم والترخيص
أخبار لبنان
07:04
سلام اجتمع مع وفد اقتصادي فرنسي... البساط: 40 شركة من أهم الشركات الفرنسية أتت الى لبنان
أخبار لبنان
07:04
سلام اجتمع مع وفد اقتصادي فرنسي... البساط: 40 شركة من أهم الشركات الفرنسية أتت الى لبنان
أخبار لبنان
03:19
كهرباء لبنان: تفعيل حملات نزع التعديات عن الشبكة على كل الأراضي اللبنانية
أخبار لبنان
03:19
كهرباء لبنان: تفعيل حملات نزع التعديات عن الشبكة على كل الأراضي اللبنانية
صحف اليوم
23:53
بري لـ"الجمهورية": الجيش خط أحمر واستهدافه ممنوع من قبل أيٍّ كان
صحف اليوم
23:53
بري لـ"الجمهورية": الجيش خط أحمر واستهدافه ممنوع من قبل أيٍّ كان
خبر عاجل
06:14
انسحاب نواب الكتائب والقوات والتغييريين والاعتدال وعدد من المستقلين اعتراضا على عدم مناقشة انتخاب المغتربين وفقدان نصاب الجلسة
خبر عاجل
06:14
انسحاب نواب الكتائب والقوات والتغييريين والاعتدال وعدد من المستقلين اعتراضا على عدم مناقشة انتخاب المغتربين وفقدان نصاب الجلسة
