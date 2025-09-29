نتنياهو: الاعتراف بالدولة الفلسطينية يمثل خطرًا على وجود إسرائيل

التالي

أمين السر العام في الحزب التقدمي الإشتراكي ظافر ناصر للـLBCI: من الواضح أن حزب الله يعيد فرملة المرونة التي قام بها مع إنتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة والمسار بأكمله تصعيدي والدولة اللبنانية أمام تحد كبير