رئيس الوزراء الأسترالي: نرحب بخطة ترامب لإحلال السلام في غزة وندعو حماس إلى الموافقة عليها

التالي

آمال شحادة: نتنياهو يصل اليوم الى تل أبيب الساعة السادسة مساء وفي الثامنة سيعقد جلسة حكومة طارئة لعرض سريع للقائه مع ترامب والمصادقة على تعيين رئيس الشاباك الجديد