آمال شحادة نقلا عن مصادر إسرائيلية: الاعتذار لقطر عن مقتل ضابط الأمن القطري والمساس بسيادة دولة قطر لن ينتهي باعتذار نتنياهو وقد يتبعه تعويض مالي

الوكالة الوطنية للإعلام: الطيران المسيّر الإسرائيلي يحلّق على علو منخفض في أجواء النبطية وقرى الجوار

آمال شحادة: نتنياهو يصل اليوم الى تل أبيب الساعة السادسة مساء وفي الثامنة سيعقد جلسة حكومة طارئة لعرض سريع للقائه مع ترامب والمصادقة على تعيين رئيس الشاباك الجديد