سفير مصر لدى لبنان علاء موسى للـLBCI: مع الترحيب بخطة ترامب بشأن غزة باتت المسؤولية على عاتق حركة حماس واتمنى على قادتها تلقّف المقترح والبحث في النقاط الايجابية للبناء عليها

السفير المصري للـLBCI: نحن مع إجراء الانتخابات النيابية في لبنان في موعدها العام المقبل ونرجو أن يتفق النواب على ما هو أفضل ولكن يجب ألا يتخذ عدم التوافق في الآراء ذريعة لتأجيل الانتخابات