النائب فراس حمدان من مجلس النواب: لا يمكن اجراء الانتخابات النيابية على أساس القانون الحالي النافذ

النائب جورج عدوان: القوانين التي أقرت بالامس هي نافذة ومقرّة الا اذا "بدنا نعمل اجتهاد جديد" علمًا أن الدعوة التي وُجّهت لمجلس النواب هي ليوم الاثنين فقط