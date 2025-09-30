النائب جورج عدوان: موقفنا ثابت في كل مرة نريد أن يكون القانون الساري قابلاً للتطبيق وأن نطمئن أولاً إلى سير الانتخابات قبل أي أمر آخر

عدوان ردا على سؤال للـLBCI: الأولوية الدائمة هي لإجراء الإنتخابات النيابية في موعدها

النائب جورج عدوان: لا زلت أطالب الحكومة بأن تقر في جلستها المقبلة مشروع قانون يعالج المطلوب في قانون الانتخاب الحالي ولن نقبل أن تتأجل الانتخابات يوماً واحداً