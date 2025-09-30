وزير الاقتصاد: من الضروري تنفيذ قرارات مجلس الوزراء الصادرة خلال الـ45 يومًا الماضية وقد صدر التعميم ونُشر عبر وسائل الإعلام وأستبعد أن يكون البعض غير مطّلع عليه

