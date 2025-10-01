الأخبار
الوكالة الوطنية: مسيّرة ألقت قنابل في اتجاه معمل للحجارة عند أطراف يارون
آخر الأخبار
2025-10-01 | 02:01
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
الوكالة الوطنية: مسيّرة ألقت قنابل في اتجاه معمل للحجارة عند أطراف يارون
*
آخر الأخبار
الوطنية:
مسيّرة
قنابل
اتجاه
للحجارة
أطراف
يارون
أخبار لبنان
03:26
ميقاتي والسنيورة وتمام سلام: الهدف الأسمى حفظ وحدة الحكم في معالجة أمور الدولة ولاسيما في تنفيذ اجراءات تحقق التمسك باحترام القانون
أخبار لبنان
03:26
ميقاتي والسنيورة وتمام سلام: الهدف الأسمى حفظ وحدة الحكم في معالجة أمور الدولة ولاسيما في تنفيذ اجراءات تحقق التمسك باحترام القانون
0
أمن وقضاء
03:22
العثور على شاب مصاب بطلق ناري في دورس
أمن وقضاء
03:22
العثور على شاب مصاب بطلق ناري في دورس
0
أخبار لبنان
03:20
النائب جنبلاط بحث مع الوزير هاني دعم الزراعة وتعزيز الشراكة الوطنية في القطاع
أخبار لبنان
03:20
النائب جنبلاط بحث مع الوزير هاني دعم الزراعة وتعزيز الشراكة الوطنية في القطاع
0
آخر الأخبار
03:18
الرئيس عون اطّلع من وزير الداخلية أحمد الحجار على التحضيرات الجارية في وحدات الوزارة للانتخابات النيابية المقبلة مؤكداً ضرورة إجرائها في موعدها المحدّد خلال شهر أيار المقبل
آخر الأخبار
03:18
الرئيس عون اطّلع من وزير الداخلية أحمد الحجار على التحضيرات الجارية في وحدات الوزارة للانتخابات النيابية المقبلة مؤكداً ضرورة إجرائها في موعدها المحدّد خلال شهر أيار المقبل
آخر الأخبار
03:18
الرئيس عون اطّلع من وزير الداخلية أحمد الحجار على التحضيرات الجارية في وحدات الوزارة للانتخابات النيابية المقبلة مؤكداً ضرورة إجرائها في موعدها المحدّد خلال شهر أيار المقبل
آخر الأخبار
03:18
الرئيس عون اطّلع من وزير الداخلية أحمد الحجار على التحضيرات الجارية في وحدات الوزارة للانتخابات النيابية المقبلة مؤكداً ضرورة إجرائها في موعدها المحدّد خلال شهر أيار المقبل
0
آخر الأخبار
02:33
الجيش: ستقوم منظمة غير حكومية عاملة في مجال نزع الألغام بتفجير ذخائر غير منفجرة من مخلفات الجيش الإسرائيلي ما بين الساعة 9.30 والساعة 12.00 في حقل بليدا - مرجعيون
آخر الأخبار
02:33
الجيش: ستقوم منظمة غير حكومية عاملة في مجال نزع الألغام بتفجير ذخائر غير منفجرة من مخلفات الجيش الإسرائيلي ما بين الساعة 9.30 والساعة 12.00 في حقل بليدا - مرجعيون
0
آخر الأخبار
02:14
التحكم المروري: أشغال على أوتوستراد خلدة باتجاه الناعمة وحركة المرور ناشطة في المحلة
آخر الأخبار
02:14
التحكم المروري: أشغال على أوتوستراد خلدة باتجاه الناعمة وحركة المرور ناشطة في المحلة
0
آخر الأخبار
00:44
احصاءات غرفة التحكم المروري: قتيل و٥ جرحى في ٦ حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية
آخر الأخبار
00:44
احصاءات غرفة التحكم المروري: قتيل و٥ جرحى في ٦ حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية
حال الطقس
2025-08-16
الكتل الحارة تنحسر كلياً... إليكم تفاصيل الطقس
حال الطقس
2025-08-16
الكتل الحارة تنحسر كلياً... إليكم تفاصيل الطقس
0
حال الطقس
2025-07-08
طقس صيفي مستقر يسيطر على لبنان...
حال الطقس
2025-07-08
طقس صيفي مستقر يسيطر على لبنان...
0
منوعات
15:15
لبنان بين أبطأ الدول عالميًا في سرعة الإنترنت على الهاتف المحمول... والخليج بين الأفضل!
منوعات
15:15
لبنان بين أبطأ الدول عالميًا في سرعة الإنترنت على الهاتف المحمول... والخليج بين الأفضل!
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-07-16
اشتباكات السويداء... "هدية على طبق من ذهب" لاسرائيل
تقارير نشرة الاخبار
2025-07-16
اشتباكات السويداء... "هدية على طبق من ذهب" لاسرائيل
تقارير نشرة الاخبار
14:05
التعليق الأول لرولان خوري بعد إطلاقه وإسقاط الجنايات عنه
تقارير نشرة الاخبار
14:05
التعليق الأول لرولان خوري بعد إطلاقه وإسقاط الجنايات عنه
0
تقارير نشرة الاخبار
14:02
الفلسيطينيون باقون قي غزة وهذا هو شكل غزة بعد وقف اطلاق النار
تقارير نشرة الاخبار
14:02
الفلسيطينيون باقون قي غزة وهذا هو شكل غزة بعد وقف اطلاق النار
0
تقارير نشرة الاخبار
14:01
قبول نتنياهو لخطة ترامب... يقابله معارضة داخلية
تقارير نشرة الاخبار
14:01
قبول نتنياهو لخطة ترامب... يقابله معارضة داخلية
0
تقارير نشرة الاخبار
14:00
هل من خطر على الإنتخابات النيابية؟ وكيف يمكن حل مسألة إنتخاب المغتربين؟
تقارير نشرة الاخبار
14:00
هل من خطر على الإنتخابات النيابية؟ وكيف يمكن حل مسألة إنتخاب المغتربين؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
دخلنا موسم الحرائق والتحديات أكبر من الأفعال!
تقارير نشرة الاخبار
13:47
دخلنا موسم الحرائق والتحديات أكبر من الأفعال!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
انتخابات ٢٠٢٦...بين مصيدة النصاب وتقصير الحكومة
تقارير نشرة الاخبار
13:47
انتخابات ٢٠٢٦...بين مصيدة النصاب وتقصير الحكومة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
القديس الجديد مالويان بين الشهادة والتمسك بالهوية
تقارير نشرة الاخبار
13:44
القديس الجديد مالويان بين الشهادة والتمسك بالهوية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
وفَيات السرطان في لبنان... أرقام صادمة
تقارير نشرة الاخبار
13:42
وفَيات السرطان في لبنان... أرقام صادمة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
بداية نهاية فوضى المولدات على يد وزارة الإقتصاد بمؤازرة القوة الضاربة
تقارير نشرة الاخبار
13:40
بداية نهاية فوضى المولدات على يد وزارة الإقتصاد بمؤازرة القوة الضاربة
1
أخبار لبنان
04:37
وزارة الطاقة أصدرت تسعيرة المولدات الخاصة عن شهر أيلول
أخبار لبنان
04:37
وزارة الطاقة أصدرت تسعيرة المولدات الخاصة عن شهر أيلول
2
أخبار لبنان
08:35
بيان مشترك لوزارتي الداخلية والخارجية: 2 تشرين الأول تاريخ البدء بتسجيل اللبنانيين غير المقيمين للمشاركة في الإنتخابات النيابية
أخبار لبنان
08:35
بيان مشترك لوزارتي الداخلية والخارجية: 2 تشرين الأول تاريخ البدء بتسجيل اللبنانيين غير المقيمين للمشاركة في الإنتخابات النيابية
3
اقتصاد
03:52
جابر يوقّع مرسوم منح مالية للعسكريين في الخدمة والمتقاعدين وذوي الشهداء عن شهري أيلول وتشرين الأول 2025
اقتصاد
03:52
جابر يوقّع مرسوم منح مالية للعسكريين في الخدمة والمتقاعدين وذوي الشهداء عن شهري أيلول وتشرين الأول 2025
4
موضة وجمال
06:59
أمل كلوني تخطف الأنظار بفستانها القصير أثناء انضمامها إلى جورج كلوني بالعرض الأول لفيلمه Jay Kelly (صور)
موضة وجمال
06:59
أمل كلوني تخطف الأنظار بفستانها القصير أثناء انضمامها إلى جورج كلوني بالعرض الأول لفيلمه Jay Kelly (صور)
5
أخبار دولية
06:01
نتنياهو يعلن أنه لم يوافق على إقامة دولة فلسطينية خلال محادثاته مع ترامب: الجيش الإسرائيلي سيبقى في معظم أنحاء غزة
أخبار دولية
06:01
نتنياهو يعلن أنه لم يوافق على إقامة دولة فلسطينية خلال محادثاته مع ترامب: الجيش الإسرائيلي سيبقى في معظم أنحاء غزة
6
خبر عاجل
03:43
معلومات للـLBCI نقلا عن أكثر من نائب: القرار لدى نواب القوات والكتائب وبعض المستقلين والتغييريين هو بعدم تأمين نصاب جلسة مجلس النواب اليوم
خبر عاجل
03:43
معلومات للـLBCI نقلا عن أكثر من نائب: القرار لدى نواب القوات والكتائب وبعض المستقلين والتغييريين هو بعدم تأمين نصاب جلسة مجلس النواب اليوم
7
فنّ
06:14
بعد 19 سنة من الزواج... انفصال نيكول كيدمان وكيث أوربان بشكل مفاجئ لهذا السبب
فنّ
06:14
بعد 19 سنة من الزواج... انفصال نيكول كيدمان وكيث أوربان بشكل مفاجئ لهذا السبب
8
خبر عاجل
06:24
وزير الإقتصاد: تم الكشف اليوم على 6 مولدات في كل أنحاء بيروت وتم اختيارها نظرا لحجمها ولتكرار مخالفاتها وتبيّن وجود مخالفات وللمرة الأولى تم فتح محضر عدلي بحق المخالفين وحولنا هذه المخالفات الى النائب العام المالي
خبر عاجل
06:24
وزير الإقتصاد: تم الكشف اليوم على 6 مولدات في كل أنحاء بيروت وتم اختيارها نظرا لحجمها ولتكرار مخالفاتها وتبيّن وجود مخالفات وللمرة الأولى تم فتح محضر عدلي بحق المخالفين وحولنا هذه المخالفات الى النائب العام المالي
