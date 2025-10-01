الأخبار
سانا: وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني ورئيس جهاز الاستخبارات العامة حسين سلامة يصلان إلى مدينة العلا في السعودية للمشاركة باجتماع قادة مؤتمر ميونيخ للأمن
آخر الأخبار
2025-10-01 | 03:31
سانا: وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني ورئيس جهاز الاستخبارات العامة حسين سلامة يصلان إلى مدينة العلا في السعودية للمشاركة باجتماع قادة مؤتمر ميونيخ للأمن
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
انفجار صاروخ من مخلفات الحرب السابقة قرب مدرسة جوسية على الحدود اللبنانية السورية من الجهة السورية بين مدرسة جوسيه وكنيسة البلدة وسقوط قتيل وجريحان من الامن العام السوري
الرئيس عون اطّلع من وزير الداخلية أحمد الحجار على التحضيرات الجارية في وحدات الوزارة للانتخابات النيابية المقبلة مؤكداً ضرورة إجرائها في موعدها المحدّد خلال شهر أيار المقبل
آخر الأخبار
أمن وقضاء
05:57
أمن الدولة يحقق مع موظف في مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان لتقاضي رشى مالية
أمن وقضاء
05:57
أمن الدولة يحقق مع موظف في مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان لتقاضي رشى مالية
أخبار دولية
05:48
روسيا كثفت هجماتها بالمسيرات والصواريخ على أوكرانيا في أيلول
أخبار دولية
05:48
روسيا كثفت هجماتها بالمسيرات والصواريخ على أوكرانيا في أيلول
أخبار دولية
05:41
قادة دول الاتحاد الأوروبي يناقشون تعزيز دفاعات القارة ضد التهديد الروسي
أخبار دولية
05:41
قادة دول الاتحاد الأوروبي يناقشون تعزيز دفاعات القارة ضد التهديد الروسي
أخبار لبنان
05:39
البركس زار المحافظ خضر وهذا ما جرى بحثه
أخبار لبنان
05:39
البركس زار المحافظ خضر وهذا ما جرى بحثه
آخر الأخبار
04:50
الذهب يواصل الصعود في المعاملات الفورية ويرتفع بنحو 1% إلى 3895.09 دولار للأوقية
آخر الأخبار
04:50
الذهب يواصل الصعود في المعاملات الفورية ويرتفع بنحو 1% إلى 3895.09 دولار للأوقية
آخر الأخبار
04:33
انفجار صاروخ من مخلفات الحرب السابقة قرب مدرسة جوسية على الحدود اللبنانية السورية من الجهة السورية بين مدرسة جوسيه وكنيسة البلدة وسقوط قتيل وجريحان من الامن العام السوري
آخر الأخبار
04:33
انفجار صاروخ من مخلفات الحرب السابقة قرب مدرسة جوسية على الحدود اللبنانية السورية من الجهة السورية بين مدرسة جوسيه وكنيسة البلدة وسقوط قتيل وجريحان من الامن العام السوري
آخر الأخبار
03:18
الرئيس عون اطّلع من وزير الداخلية أحمد الحجار على التحضيرات الجارية في وحدات الوزارة للانتخابات النيابية المقبلة مؤكداً ضرورة إجرائها في موعدها المحدّد خلال شهر أيار المقبل
آخر الأخبار
03:18
الرئيس عون اطّلع من وزير الداخلية أحمد الحجار على التحضيرات الجارية في وحدات الوزارة للانتخابات النيابية المقبلة مؤكداً ضرورة إجرائها في موعدها المحدّد خلال شهر أيار المقبل
آخر الأخبار
02:33
الجيش: ستقوم منظمة غير حكومية عاملة في مجال نزع الألغام بتفجير ذخائر غير منفجرة من مخلفات الجيش الإسرائيلي ما بين الساعة 9.30 والساعة 12.00 في حقل بليدا - مرجعيون
آخر الأخبار
02:33
الجيش: ستقوم منظمة غير حكومية عاملة في مجال نزع الألغام بتفجير ذخائر غير منفجرة من مخلفات الجيش الإسرائيلي ما بين الساعة 9.30 والساعة 12.00 في حقل بليدا - مرجعيون
أخبار لبنان
03:20
النائب جنبلاط بحث مع الوزير هاني دعم الزراعة وتعزيز الشراكة الوطنية في القطاع
أخبار لبنان
03:20
النائب جنبلاط بحث مع الوزير هاني دعم الزراعة وتعزيز الشراكة الوطنية في القطاع
أمن وقضاء
03:05
توقيف شخصين يروّجان المواد المخدّرة في مناطق عدة من الشّمال...
أمن وقضاء
03:05
توقيف شخصين يروّجان المواد المخدّرة في مناطق عدة من الشّمال...
موضة وجمال
16:05
سفيرة "ديور"... رزان جمّال تتألق في حفل Rouge Dior On Stage بباريس (فيديو)
موضة وجمال
16:05
سفيرة "ديور"... رزان جمّال تتألق في حفل Rouge Dior On Stage بباريس (فيديو)
آخر الأخبار
04:33
انفجار صاروخ من مخلفات الحرب السابقة قرب مدرسة جوسية على الحدود اللبنانية السورية من الجهة السورية بين مدرسة جوسيه وكنيسة البلدة وسقوط قتيل وجريحان من الامن العام السوري
آخر الأخبار
04:33
انفجار صاروخ من مخلفات الحرب السابقة قرب مدرسة جوسية على الحدود اللبنانية السورية من الجهة السورية بين مدرسة جوسيه وكنيسة البلدة وسقوط قتيل وجريحان من الامن العام السوري
تقارير نشرة الاخبار
14:05
التعليق الأول لرولان خوري بعد إطلاقه وإسقاط الجنايات عنه
تقارير نشرة الاخبار
14:05
التعليق الأول لرولان خوري بعد إطلاقه وإسقاط الجنايات عنه
تقارير نشرة الاخبار
14:02
الفلسيطينيون باقون قي غزة وهذا هو شكل غزة بعد وقف اطلاق النار
تقارير نشرة الاخبار
14:02
الفلسيطينيون باقون قي غزة وهذا هو شكل غزة بعد وقف اطلاق النار
تقارير نشرة الاخبار
14:01
قب
تقارير نشرة الاخبار
14:01
قبول نتنياهو لخطة ترامب... يقابله معارضة داخلية
تقارير نشرة الاخبار
14:00
هل من خطر على الإنتخابات النيابية؟ وكيف يمكن حل مسألة إنتخاب المغتربين؟
تقارير نشرة الاخبار
14:00
هل من خطر على الإنتخابات النيابية؟ وكيف يمكن حل مسألة إنتخاب المغتربين؟
تقارير نشرة الاخبار
13:47
دخلنا موسم الحرائق والتحديات أكبر من الأفعال!
تقارير نشرة الاخبار
13:47
دخلنا موسم الحرائق والتحديات أكبر من الأفعال!
تقارير نشرة الاخبار
13:47
انتخابات ٢٠٢٦...بين مصيدة النصاب وتقصير الحكومة
تقارير نشرة الاخبار
13:47
انتخابات ٢٠٢٦...بين مصيدة النصاب وتقصير الحكومة
تقارير نشرة الاخبار
13:44
القديس الجديد مالويان بين الشهادة والتمسك بالهوية
تقارير نشرة الاخبار
13:44
القديس الجديد مالويان بين الشهادة والتمسك بالهوية
تقارير نشرة الاخبار
13:42
وفَيات السرطان في لبنان... أرقام صادمة
تقارير نشرة الاخبار
13:42
وفَيات السرطان في لبنان... أرقام صادمة
تقارير نشرة الاخبار
13:40
بداية نهاية فوضى المولدات على يد وزارة الإقتصاد بمؤازرة القوة الضاربة
تقارير نشرة الاخبار
13:40
بداية نهاية فوضى المولدات على يد وزارة الإقتصاد بمؤازرة القوة الضاربة
أخبار لبنان
08:35
بيان مشترك لوزارتي الداخلية والخارجية: 2 تشرين الأول تاريخ البدء بتسجيل اللبنانيين غير المقيمين للمشاركة في الإنتخابات النيابية
أخبار لبنان
08:35
بيان مشترك لوزارتي الداخلية والخارجية: 2 تشرين الأول تاريخ البدء بتسجيل اللبنانيين غير المقيمين للمشاركة في الإنتخابات النيابية
موضة وجمال
06:59
أمل كلوني تخطف الأنظار بفستانها القصير أثناء انضمامها إلى جورج كلوني بالعرض الأول لفيلمه Jay Kelly (صور)
موضة وجمال
06:59
أمل كلوني تخطف الأنظار بفستانها القصير أثناء انضمامها إلى جورج كلوني بالعرض الأول لفيلمه Jay Kelly (صور)
فنّ
06:14
بعد 19 سنة من الزواج... انفصال نيكول كيدمان وكيث أوربان بشكل مفاجئ لهذا السبب
فنّ
06:14
بعد 19 سنة من الزواج... انفصال نيكول كيدمان وكيث أوربان بشكل مفاجئ لهذا السبب
خبر عاجل
06:24
وزير الإقتصاد: تم الكشف اليوم على 6 مولدات في كل أنحاء بيروت وتم اختيارها نظرا لحجمها ولتكرار مخالفاتها وتبيّن وجود مخالفات وللمرة الأولى تم فتح محضر عدلي بحق المخالفين وحولنا هذه المخالفات الى النائب العام المالي
خبر عاجل
06:24
وزير الإقتصاد: تم الكشف اليوم على 6 مولدات في كل أنحاء بيروت وتم اختيارها نظرا لحجمها ولتكرار مخالفاتها وتبيّن وجود مخالفات وللمرة الأولى تم فتح محضر عدلي بحق المخالفين وحولنا هذه المخالفات الى النائب العام المالي
اسرار
23:29
أسرار الصحف 1-10-2025
اسرار
23:29
أسرار الصحف 1-10-2025
أخبار دولية
13:39
ترامب يقول إن الولايات المتحدة قد تشهد "على الأرجح" شللًا ماليًا
أخبار دولية
13:39
ترامب يقول إن الولايات المتحدة قد تشهد "على الأرجح" شللًا ماليًا
أخبار دولية
06:06
طهران: 120 إيرانيا طردوا من الولايات المتحدة سيعودون إلى البلاد هذا الأسبوع
أخبار دولية
06:06
طهران: 120 إيرانيا طردوا من الولايات المتحدة سيعودون إلى البلاد هذا الأسبوع
آخر الأخبار
06:40
المدير العام لكازينو لبنان رولان خوري: أشكر كل من وقف إلى جانبي جئت شفافًا وبريئًا وهكذا أخرج وأنا ممتنّ لمن تعاطف ودعمني وأؤكد أن هناك في لبنان قضاة شجعان يُمكّنون العدالة من أن تأخذ مجراها والملف الذي فُتح كان كاذبًا وسنسعى لنيل البراءة
آخر الأخبار
06:40
المدير العام لكازينو لبنان رولان خوري: أشكر كل من وقف إلى جانبي جئت شفافًا وبريئًا وهكذا أخرج وأنا ممتنّ لمن تعاطف ودعمني وأؤكد أن هناك في لبنان قضاة شجعان يُمكّنون العدالة من أن تأخذ مجراها والملف الذي فُتح كان كاذبًا وسنسعى لنيل البراءة
