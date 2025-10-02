الأخبار
البيت الأبيض: ترامب سيرسم خطًا أحمرَ لحماس فيما يتعلق بالرد على خطته في شأن غزة

آخر الأخبار
2025-10-02 | 10:16
البيت الأبيض: ترامب سيرسم خطًا أحمرَ لحماس فيما يتعلق بالرد على خطته في شأن غزة
البيت الأبيض: ترامب سيرسم خطًا أحمرَ لحماس فيما يتعلق بالرد على خطته في شأن غزة

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

الأبيض:

ترامب

سيرسم

أحمرَ

لحماس

يتعلق

بالرد

احصاءات غرفة التحكم المروري: ٣ جرحى في ٣ حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية
حماس: نطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في إدانة قرصنة الإحتلال واتخاذ خطوات عاجلة لحماية المتضامنين وسفنهم
