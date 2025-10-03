أ.ف.ب نقلا عن مسؤول: حركة حماس "تحتاج لبعض الوقت" لدرس خطة ترامب بشأن غزة

التالي

الرئيس جوزاف عون التقى رئيس هيئة الشراء العام جان العلية واطّلع منه على سير عمل الهيئة مشدّداً على ضرورة الالتزام بمبادئ الشفافية والمنافسة والمساواة في كل عمليات الشراء العام من دون أي استثناءات أو محاباة