الشيخ نعيم قاسم: أتمنى على الدول العربية المعنية ألا تضغط على المقاومة واذا لم تكن تريد مساعدتها فعلى الاقل لا تضغط عليها حتى لا يستفيد الاسرائيلي من ذلك

