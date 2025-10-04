المتحدث باسم الداخلية السورية للـLBCI عن أعضاء مجلس الشعب الـ٧٠ الذين سيعيّنهم أحمد الشرع: لن نتّبع نهج المحاصصة الطائفية والمعيار هو الكفاءات الوطنية مع أخذ بعين الاعتبار تمثيل كل المحافظات السورية ولاسيما تلك التي لن تشهد انتخابات غداً لأسباب أمنية

