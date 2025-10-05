رئيس اللجنة العليا للإنتخابات في سوريا: بدء فرز الأصوات في الصنمين في ريف درعا وبانياس في الساحل السوري

رئيس اللجنة العليا السورية للإنتخابات نوار نجمة: بدء فرز الأصوات في عدد من المناطق وإعلان فوز مرشحين

سانا: إنطلاق إنتخابات مجلس الشعب في ‎سوريا حيث فتحت المراكز الإنتخابية المعتمدة في المحافظات أبوابها لبدء عملية الإقتراع واستقبال أعضاء الهيئات الناخبة للإدلاء بأصواتهم إيذانًا بأول عملية إنتخابات برلمانية في سوريا منذ سقوط نظام الأسد